Противник стройки на улице Кравченко попал в больницу после задержания. Жители готовят новый сход

Активист Иван Климов попал в Боткинскую больницу после задержания в ходе протеста жителей улицы Кравченко против запрета парковки на месте скандальной стройки "Учительского дома" 18 января. Об этом он рассказал порталу Activatica.org. По его словам, полицейские повредили ему ногу, когда тащили в автозак, а затем ударили о поручень служебного автобуса.
После этого у Климова, перенесшего операцию на глазах в связи с заболеванием, расстроилось зрение и сместились встроенные в глаза линзы. Активист отметил, что предупреждал полицейских о проблемах с глазами и просил вызвать скорую помощь, однако его просьбы остались без внимания. Врачей Климову вызвали только после того, как он потерял сознание в ОВД "Ломоносовский". Активисту вменяется статья 19.3 КоАП "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции". Климов составил заявление в Генпрокуратуру с требованием уволить задерживавших его полицейских.
Напомним, 18 января вместо дорожных знаков "Жилая зона" на улице Кравченко были установлены четыре знака о запрете парковки. Теперь туда беспрепятственно сможет приезжать строительная техника, которой жители раньше блокировали доступ своими автомобилями. По словам местных жителей, за полчаса до установки знаков на место подъехал автозак и стянулись значительные силы полиции. Показать активистам разрешительные документы на новые знаки никто не смог. Установка также сопровождалась грубым нарушением техники безопасности.
Проезд, который стал недоступен для парковки, был единственным местом, где жители улицы Кравченко, 16 могли оставлять свои автомобили. В общей сложности жители лишились 20 парковочных мест. Это также единственный прямой проезд к двум детским садам, поликлинике и школе. "Взамен этого мы получим: круглосуточный заезд тяжелой строительной техники по Проектируемому проезду, 6089, грохот, грязь от колес грузовиков, бесконечную вонь выхлопных газов", - говорится на странице противников застройки в социальной сети "ВКонтакте".
Они отмечают, что фактически префектура Юго-Западного округа действует в интересах застройщика, хотя перед Новым годом зампрефекта утверждал, что уменьшать количество парковочных мест нецелесообразно и недопустимо. Жители улицы Кравченко пытались помешать установке запрещающих знаков, в результате пятеро активистов были задержаны.
Активная фаза конфликта вокруг "Учительского дома" началась в сентябре 2017 года, когда противников строительства избивали нанятые застройщиком люди. Полиция при этом бездействовала. В конце года по интернету широко разошлась аудиозапись телефонного разговора активиста Константина Алтухова, известного как Паркмен, с представителем застройщика Алексеем Белозеровым, который заявил, что протестующих запретили бить до выборов. 20 января жители улицы Кравченко готовят новый "народный сход" против стройки.
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.