Противник стройки на улице Кравченко попал в больницу после задержания. Жители готовят новый сход

18 января 2018 г. Пятерых активистов задержали возле скандальной стройки на улице Кравченко, где внезапно запретили парковку

Сотрудники городских служб под охраной Росгвардии начали менять дорожный знак "Жилая зона" на знак "Парковка запрещена". До сих пор жителям удавалось сдерживать стройку, блокируя въезд на нее своими автомобилями. Работы ведутся без документов и с нарушением техники безопасности.