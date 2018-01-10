Сотни москвичей приняли участие в акции памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой (ВИДЕО)

10 января 2018 г. Мэрия Москвы согласовала марш памяти Маркелова и Бабуровой

В этом году ежегодная акция пройдет в восьмой раз. Предполагается, что в марше примут участие не более 500 человек. Маршрут акции пройдет от Тверского бульвара по Никитскому и Гоголевскому бульварам до улицы Пречистенка.