NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
19
января
pda
Поиск
Архив

Сотни москвичей приняли участие в акции памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой (ВИДЕО)
19 января 2018 г. | Время публикации 19:33 | Последние изменения 21:43
Рубрики: Общество  
 
Москва, 19 января 2014 года | © РИА Новости / Евгений Биятов
Вечером в пятницу, 19 января, на Тверском бульваре в центре Москвы прошла акция в память об адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой, которые были убиты радикальными националистами в этот день девять лет назад. Прямую трансляцию с места событий вело радио "Свобода".

Отметим, что мероприятие было согласовано со столичными властями. Марш должен пройти от Тверского бульвара по Никитскому и Гоголевскому бульварам до улицы Пречистенка. Судя по кадрам с места событий, принять участие в акции пришли сотни человек, однако проход через досмотровые рамки был крайне затруднен правоохранителями. Марш должен был стартовать в 19:30.

Как поясняли организаторы, цель акции - обратить внимание на недопустимость распространения в обществе ксенофобных настроений и нетерпимости к каким-либо группам граждан. Также они выступают против внесудебных расправ и требуют освободить антифашистов, подвергшихся "политическим преследованиям" и предоставить им убежище.



Несколько человек задержаны

На шествии задержали четырех человек, сообщает "ОВД-Инфо". Причина задержания - шарфы этих людей якобы закрывали их лица. Одного из задержанных зовут Самуэль Пума-Сифуэнтес, он сообщил об этом на горячую линию "ОВД-Инфо" и рассказал, что их везут в отдел полиции по Пресненскому району.

В Twitter Объединенной группа общественного наблюдения за соблюдением конституционных свобод отмечают, что одного человека выпустили, он, предположительно, журналист. Тем не менее в обновленном материале "ОВД-Инфо" указано, что в автозаке находятся четверо.

Маркелов и Бабурова были убиты 19 января 2009 года. Маркелов погиб на месте, Бабурова скончалась вечером в 1-й Градской больнице. Суд признал виновными в убийстве радикальных националистов Никиту Тихонова и его подругу Евгению Хасис. Тихонова приговорили к пожизненному заключению, Хасис - к 18 годам лишения свободы. Организатор убийства, один из лидеров "Боевой организации русских националистов" Илья Горячев, осужден на пожизненное заключение.

Станислав Маркелов был одним из адвокатов семьи Эльзы Кунгаевой, в похищении и убийстве которой был признан виновным полковник Юрий Буданов, представлял интересы ряда потерпевших по делу о теракте на Дубровке, защищал главного редактора газеты "Химкинская правда" Михаила Бекетова, ставшего инвалидом в результате жестокого избиения.

Внештатная сотрудница "Новой газеты" Анастасия Бабурова занималась неформальными молодежными движениями, в том числе неонацистскими.

Как сообщает "Новая газета", ранее 19 января в Севастополе, родном городе Бабуровой, на площади у локомотива бронепоезда "Железняков" также прошла акция памяти в честь погибшей журналистки. Активисты раздавали прохожим листовки с портретами Бабуровой и Маркелова, а также рассказывали интересующимся историю их гибели.

Участие в акции приняли два десятка человек. На ограждении у локомотива были вывешены плакаты: "Город-герой против национализма" и "Все разные - все равные".
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Мэрия Москвы согласовала марш памяти Маркелова и Бабуровой
10 января 2018 г.
Мэрия Москвы согласовала марш памяти Маркелова и Бабуровой
В этом году ежегодная акция пройдет в восьмой раз. Предполагается, что в марше примут участие не более 500 человек. Маршрут акции пройдет от Тверского бульвара по Никитскому и Гоголевскому бульварам до улицы Пречистенка.

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
19.01.2018   21:52
2
17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Пятница, 19 января 2018 г. // Последняя новость 21:40
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>