Сотни москвичей приняли участие в акции памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой (ВИДЕО)

Вечером в пятницу, 19 января, на Тверском бульваре в центре Москвы прошла акция в память об адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой, которые были убиты радикальными националистами в этот день девять лет назад. Прямую трансляцию с места событий вело радио "Свобода".
Отметим, что мероприятие было согласовано со столичными властями. Марш должен пройти от Тверского бульвара по Никитскому и Гоголевскому бульварам до улицы Пречистенка. Судя по кадрам с места событий, принять участие в акции пришли сотни человек, однако проход через досмотровые рамки был крайне затруднен правоохранителями. Марш должен был стартовать в 19:30.
Как поясняли организаторы, цель акции - обратить внимание на недопустимость распространения в обществе ксенофобных настроений и нетерпимости к каким-либо группам граждан. Также они выступают против внесудебных расправ и требуют освободить антифашистов, подвергшихся "политическим преследованиям" и предоставить им убежище.
Несколько человек задержаны
На шествии задержали четырех человек, сообщает "ОВД-Инфо". Причина задержания - шарфы этих людей якобы закрывали их лица. Одного из задержанных зовут Самуэль Пума-Сифуэнтес, он сообщил об этом на горячую линию "ОВД-Инфо" и рассказал, что их везут в отдел полиции по Пресненскому району.
В Twitter Объединенной группа общественного наблюдения за соблюдением конституционных свобод отмечают, что одного человека выпустили, он, предположительно, журналист. Тем не менее в обновленном материале "ОВД-Инфо" указано, что в автозаке находятся четверо.
Маркелов и Бабурова были убиты 19 января 2009 года. Маркелов погиб на месте, Бабурова скончалась вечером в 1-й Градской больнице. Суд признал виновными в убийстве радикальных националистов Никиту Тихонова и его подругу Евгению Хасис. Тихонова приговорили к пожизненному заключению, Хасис - к 18 годам лишения свободы. Организатор убийства, один из лидеров "Боевой организации русских националистов" Илья Горячев, осужден на пожизненное заключение.
Станислав Маркелов был одним из адвокатов семьи Эльзы Кунгаевой, в похищении и убийстве которой был признан виновным полковник Юрий Буданов, представлял интересы ряда потерпевших по делу о теракте на Дубровке, защищал главного редактора газеты "Химкинская правда" Михаила Бекетова, ставшего инвалидом в результате жестокого избиения.
Внештатная сотрудница "Новой газеты" Анастасия Бабурова занималась неформальными молодежными движениями, в том числе неонацистскими.
Как сообщает "Новая газета", ранее 19 января в Севастополе, родном городе Бабуровой, на площади у локомотива бронепоезда "Железняков" также прошла акция памяти в честь погибшей журналистки. Активисты раздавали прохожим листовки с портретами Бабуровой и Маркелова, а также рассказывали интересующимся историю их гибели.
Участие в акции приняли два десятка человек. На ограждении у локомотива были вывешены плакаты: "Город-герой против национализма" и "Все разные - все равные".
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