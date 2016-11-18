Приложение "Метро Москвы" доработают к ЧМ-2018

11 декабря 2017 г. Московских таксистов обязали оплатить штрафы и выучить английский к ЧМ-2018

Водителям аккредитованных машин необходимо погасить неоплаченные штрафы и знать ряд фраз на английском языке. Таксомоторным компаниям также рекомендуют принять единый подход к ценообразованию.