Приложение "Метро Москвы" доработают к ЧМ-2018

В приложении "Метро Москвы" может появиться информация о проведении матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Как сообщает агентство "Москва"
со ссылкой на документы, опубликованные на едином портале госзакупок, там также появятся новые разделы с информацией об официальных велопрокатах в Москве и раздел с аудиоэкскурсиями по Московскому центральному кольцу.
В документе отмечается, что в рамках доработки необходимо увеличить количество поддерживаемых приложением иностранных языков, что сделает приложение доступным для зарубежных гостей для перемещения по Москве. Кроме того, через приложение можно будет получить информацию о торгово-сервисных точках в подуличных переходах и вестибюлях метрополитена, подать заявление о забытых вещах и отправить сообщение о ЧП в полицию.
Еще одной функцией станет тарифный калькулятор для автобусов Московской области, что позволит оценивать стоимость проезда на территории Москвы и Московской области. "Кроме этого, необходимо размещение детальной информации о ЧМ-2018 г., а именно места проведения матчей, время работы стадионов, результаты матчей, размещение информации о точках велопроката, стоимости аренды, количестве свободных велосипедов", - говорится в документе.
Напомним, к ЧМ-2018 в метро также планируют ввести единый стандарт аудиоинформирования пассажиров, продублировав на английском языке объявления в поездах, указатели и информационные сообщения о правилах поведения. Кроме того, у выходов со станций Кольцевой линии метро, недалеко от станций метро "Библиотека имени Ленина", "Охотный Ряд" и "Лубянка", а также на всех железнодорожных вокзалах и аэропортах появятся мобильные инфостойки
для помощи туристам.
В конце 2016 года сообщалось, что к чемпионату мира в Москве организуют дополнительные выделенные полосы
. Правда, отмечалось, что они будут действовать только в дни матчей, а ездить по ним смогут автобусы с болельщиками. Таксомоторным компаниям
рекомендуют принять единый подход к ценообразованию на фиксированные маршруты до аэропортов, вокзалов, стадионов, фан-зон и гостиниц. А водителям рекомендуется выучить стандартные фразы на английском языке, чтобы уметь рассказать иностранным туристам о тарифах, озвучить время поездки или наиболее короткий путь до нужного места.