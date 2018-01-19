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Москвичам обещают ночные морозы до минус 15 градусов
19 января 2018 г. | Время публикации 13:30 | Последние изменения 14:54
Рубрики: Погода  
 
Фото: Михаил Тихонов
C 23 января температура воздуха в Москве будет опускаться до минус 10-15 градусов в ночные часы. Об этом сообщил агентству "Москва" директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Погода с осадками будет и до конца этой недели, и в понедельник. Осадки, конечно, в виде снега. А уже начиная со вторника мы прогнозируем очередной виток понижения давления, малооблачное небо, усиление морозов. Начиная со вторника температуры будут понижаться до 10-15 градусов ночью, существенных осадков не прогнозируем", - сказал Вильфанд.

Директор Гидрометцентра отметил, что уже сейчас на большинстве территорий Московской области высота снега составляет от 10 до 15 сантиметров. "Этого вполне достаточно, чтобы кататься на лыжах и получать все зимние удовольствия. Мне кажется, сейчас вполне радоваться погоде можно", - сказал синоптик.

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