

Мэрия отказала депутатам Красносельского района в проведении митинга на проспекте Сахарова 28 января Рубрики: Общество

Moscow-Live.ru



По его словам, инициатива народных избранников Красносельского района была направлена на то, чтобы избежать насилия 28 января, потому что московские власти



Яшин подчеркнул, что проспект Сахарова является традиционным местом проведения крупных митингов. "Проспект находится на территории Красносельского района, и заявка подписана главой районного муниципалитета, его замом и еще одним местным депутатом. То есть депутаты хотят провести митинг в своем районе, где они избраны и пользуются поддержкой населения", - написал он на своей странице в



Однако мэрия отказалась удовлетворить просьбу депутатов Красносельского района - вместо этого им предложили провести митинг в Марьино, либо в Люблино. "Ни одной внятной причины не озвучили. Нет и все", - отметил Яшин.



"Особый цинизм мэрии в том, что всего месяц назад они сами предлагали мне митинг на проспекте Сахарова, уговаривая отказаться от праздника "День свободных выборов" в Лермонтовском сквере... Противно наблюдать, как чиновники мэрии крутятся ужами на сковороде", - добавил он.



Ранее мэрия Москвы в ответ на обращение сторонников Навального о проведении "Забастовки избирателей" - шествия и митинга 28 января на Тверской улице - предложила перенести мероприятие подальше от центра российской столицы - в район Щукино. Оппозиционный политик, не допущенный до выборов президента страны, отверг это предложение.



15 января сторонники Навального подали заявку на проведение в Москве "Забастовки избирателей". Аналогичные заявки были поданы в Санкт-Петербурге и других российских городах. В столице активисты хотят провести шествие по Тверской улице с митингом на Охотном Ряду.



Депутаты Красносельского района обратились в мэрию города с заявкой о проведении митинга 28 января на проспекте академика Сахарова, однако получили отказ. Вместо этого чиновники предложили перенести мероприятие либо в Люблино, либо в Марьино. Об этом рассказал депутат района Илья Яшин.По его словам, инициатива народных избранников Красносельского района была направлена на то, чтобы избежать насилия 28 января, потому что московские власти запретили в этот день сторонникам оппозиционера Алексея Навального проводить в центре столицы "Забастовку избирателей".Яшин подчеркнул, что проспект Сахарова является традиционным местом проведения крупных митингов. "Проспект находится на территории Красносельского района, и заявка подписана главой районного муниципалитета, его замом и еще одним местным депутатом. То есть депутаты хотят провести митинг в своем районе, где они избраны и пользуются поддержкой населения", - написал он на своей странице в Facebook Однако мэрия отказалась удовлетворить просьбу депутатов Красносельского района - вместо этого им предложили провести митинг в Марьино, либо в Люблино. "Ни одной внятной причины не озвучили. Нет и все", - отметил Яшин."Особый цинизм мэрии в том, что всего месяц назад они сами предлагали мне митинг на проспекте Сахарова, уговаривая отказаться от праздника "День свободных выборов" в Лермонтовском сквере... Противно наблюдать, как чиновники мэрии крутятся ужами на сковороде", - добавил он.Ранее мэрия Москвы в ответ на обращение сторонников Навального о проведении "Забастовки избирателей" - шествия и митинга 28 января на Тверской улице - предложила перенести мероприятие подальше от центра российской столицы - в район Щукино. Оппозиционный политик, не допущенный до выборов президента страны, отверг это предложение.15 января сторонники Навального подали заявку на проведение в Москве "Забастовки избирателей". Аналогичные заявки были поданы в Санкт-Петербурге и других российских городах. В столице активисты хотят провести шествие по Тверской улице с митингом на Охотном Ряду.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 18 января 2018 г. Навальный отказался по требованию мэрии переносить "Забастовку избирателей" с Тверской улицы в Щукино

"Мэрия предлагает нам проводить митинг 28 января в Щукино. Спасибо, нет. Это было бы незаконным нарушением прав участников. А у нас все будет по закону - в соответствии с поданной заявкой. 28 января отложите дела, одевайтесь теплее и присоединяйтесь", - объяснил Алексей Навальный. www.NEWSru.com Сторонники Навального подали заявку на проведение "Забастовки избирателей" в Москве



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