Мэрия отказала депутатам Красносельского района в проведении митинга на проспекте Сахарова 28 января

Депутаты Красносельского района обратились в мэрию города с заявкой о проведении митинга 28 января на проспекте академика Сахарова, однако получили отказ. Вместо этого чиновники предложили перенести мероприятие либо в Люблино, либо в Марьино. Об этом рассказал депутат района Илья Яшин.
По его словам, инициатива народных избранников Красносельского района была направлена на то, чтобы избежать насилия 28 января, потому что московские власти запретили
в этот день сторонникам оппозиционера Алексея Навального проводить в центре столицы "Забастовку избирателей".
Яшин подчеркнул, что проспект Сахарова является традиционным местом проведения крупных митингов. "Проспект находится на территории Красносельского района, и заявка подписана главой районного муниципалитета, его замом и еще одним местным депутатом. То есть депутаты хотят провести митинг в своем районе, где они избраны и пользуются поддержкой населения", - написал он на своей странице в Facebook
.
Однако мэрия отказалась удовлетворить просьбу депутатов Красносельского района - вместо этого им предложили провести митинг в Марьино, либо в Люблино. "Ни одной внятной причины не озвучили. Нет и все", - отметил Яшин.
"Особый цинизм мэрии в том, что всего месяц назад они сами предлагали мне митинг на проспекте Сахарова, уговаривая отказаться от праздника "День свободных выборов" в Лермонтовском сквере... Противно наблюдать, как чиновники мэрии крутятся ужами на сковороде", - добавил он.
Ранее мэрия Москвы в ответ на обращение сторонников Навального о проведении "Забастовки избирателей" - шествия и митинга 28 января на Тверской улице - предложила перенести мероприятие подальше от центра российской столицы - в район Щукино. Оппозиционный политик, не допущенный до выборов президента страны, отверг это предложение.
15 января сторонники Навального подали заявку на проведение в Москве "Забастовки избирателей". Аналогичные заявки были поданы в Санкт-Петербурге и других российских городах. В столице активисты хотят провести шествие по Тверской улице с митингом на Охотном Ряду.