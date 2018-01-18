Полиция не доверяет показаниям подростка, пытавшегося пронести ножи в московскую школу

Правоохранительные органы, которые расследуют инцидент, связанный с попыткой старшеклассника пронести в учебное заведение ножи, охотничий патрон и другие опасные вещи, не доверяют его показаниям. Об этом сообщили "Интерфаксу"
источники, знакомые с ситуацией.
Накануне охранник одной из школ остановил 17-летнего подростка с объемным рюкзаком за плечами. В рюкзаке были обнаружены 6 ножей
, охотничий патрон, сумочка с металлическими шариками, флакон с бензином, набор отверток, веревка, дубинка и два коробка спичек. Семнадцатилетний юноша заявил, что забыл выложить из рюкзака предметы, которые он якобы собирался использовать для раскопок и которые принадлежат его деду-геологу.
По мнению правоохранителей, эта версия не выдерживает критики, поскольку в морозную погоду, которая установилась в столичном регионе, раскопки с помощью ножей и отвертки проводить невозможно. Дед школьника действительно занимается геологией, но в последние годы из-за болезни прикован к постели.
Правоохранительные органы исследуют все связи гимназиста, изучают компьютер, его записи в социальных сетях, интернете, семейные отношения. На сегодняшний день ничего подозрительного и выходящего за рамки обычного поведения гимназиста в его интересах и связях не выявлено. Психологи допускают, что подросток хотел похвастаться перед одноклассниками своим набором для выживания, однако в полиции не исключают, что подросток намеревался устроить в школе аналог недавнего инцидента в Перми, в ходе которого двое учащихся школ напали на одноклассников с ножами.
Напомним, 15 января десятиклассник из Перми и его знакомый, бывший ученик той же школы, напали на одноклассников с ножами
, ранив учеников четвертого класса и учительницу, а также друг друга. В общей сложности пострадали 15 человек, 12 из них, включая нападавших, были госпитализированы. В прокуратуре заявили, что двое напавших, ранив своих жертв, хотели затем совершить суицид, перерезав друг другу горло. Подросткам было предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц по предварительному сговору.
А в пятницу, 19 января, в поселке Сосновый Бор, входящем в городской округ столицы Бурятии Улан-Удэ, девятиклассник напал с топором на учеников 7-го класса в школе 5 и поджег учебное заведение
. Семь человек, в том числе учительница и шесть детей в возрасте 13 лет, пострадали. Также был госпитализирован 15-летний нападавший, который пытался после нападения покончить с собой. Власти В СФ заподозрили, что случаи нападений в школах могут быть акцией, организованной в соцсетях.