Доходный дом Плевако 1905 года постройки признали памятником архитектуры

10 января 2018 г. В новогодние праздники на Малой Ордынке снесли исторический корпус фабрики "Рот-Фронт"

В конце декабря здание закрыли фальшфасадом, а в первые же дни нового года разломали экскаваторами. На месте фабрики появится жилой комплекс. Ранее Москомархитектура обещала сохранить исторический фасад. Мосгорнаследие подтвердило незаконность работ, но остановить их не смогло.