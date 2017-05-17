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Доходный дом Плевако 1905 года постройки признали памятником архитектуры
19 января 2018 г. | Время публикации 10:18 | Последние изменения 11:39
Рубрики: Архитектура  
 
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Доходный дом адвоката Федора Плевако получил статус выявленного объекта культурного наследия города Москвы. Как сообщается на сайте мэра и правительства столицы, четырехэтажное жилое здание по адресу: Новинский бульвар, дом 18а, является образцом северного модерна.

Фасад строения украшают панно из майолики, а также изразцы, выполненные по эскизам Михаила Врубеля. Керамическая плитка была изготовлена в Абрамцевской гончарной мастерской, принадлежащей меценату и промышленнику Савве Мамонтову. Для включения в региональный список объектов культурного наследия зданию предстоит пройти историко-культурную экспертизу. До вынесения решения дом находится под охраной государства.

"Дом примечателен тем, что полностью сохранил свою планировку и уникальный декор фасада. Помимо майоликовых вставок, его украшают барельефы с человеческими фигурами и ветвями растений. Огромные консоли необычной формы, которые поддерживают балконы, не имеют аналогов в Москве. Лестничные пролеты освещают большие окна с мелкой прямоугольной раскладкой, характерной для северного модерна", — рассказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

При этом статус выявленного объекта культурного наследия и даже статус памятника архитектуры не спасают здания от сноса. 6 мая прошлого года экскаваторы компании "Стройтэкс" сломали двухэтажный дом Зиминой по адресу: Пожарский переулок, 3 и начали демонтаж доходного дома 1903 года постройки под номером 5/12, строение 1, чтобы построить шестиэтажное офисно-жилое здание с подземной парковкой площадью 5 тысяч квадратных метров. В апреле департамент культурного наследия Москвы заявил, что здания не имеют ценности и подлежат сносу, а представитель компании-застройщика уверяла, что речь идет о реставрации. В "Архнадзоре" сообщили, что, по некоторым сведениям, в 2010 году оба здания находились в перечне объектов, заявленных на государственную охрану, однако их отказались вносить в реестр.

Аналогичная ситуация сложилась в связи с проектом многофункционального комплекса на Остоженке, который предусматривает разборку и воссоздание усадьбы Римского-Корсакова, под всем участком возникнет многоуровневое подземное пространство. Разборке с "воссозданием и докомпоновкой фасада" подлежит и соседний дом Сурикова. Градозащитники опасаются, что речь идет о строительстве муляжа. Сами же здания сносят при помощи экскаваторов, пользуясь в том числе затишьями в новогодние праздники: предписания Мосгорнаследия застройщиков не останавливают.
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