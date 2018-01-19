Москвоведы попросили вернуть фигуру балерины на "Дом под юбкой" на Тверской улице Рубрики: Архитектура

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы



По словам Гнилорыбова, балерина была высотной архитектурной доминантой Пушкинской площади, а сама площадь - одним из самых популярных мест встреч и свиданий. "Я очень много экскурсий вожу в том районе: Тверской бульвар, Пушкинская площадь, Дмитровка. И когда я рассказываю об этой скульптуре, у людей в глазах такой живой интерес, какого не бывает за все остальные два часа нашей прогулки", - заявил он



По словам Гнилорыбова, в случае положительной реакции Мосгорнаследия энтузиасты готовы изучить архивы автора скульптуры Георгия Мотовилова. "Его работы очень хорошо задокументированы, и я уверен, что мы без проблем обнаружим все материалы, необходимые, чтобы эту фигуру воссоздать, - заявил он. - Самое главное, чтобы нам сказали: "Да". Пока я это "да" вижу везде: у нас на



"Мы считаем, что исторический облик дому 17 на Тверской надо вернуть ко Дню города. Во всех письмах именно эту дату указывали. Думаю, может получиться красивый подарок москвичам, хоть и не к круглой, но все же – к дате. Сняли ее, скорее всего, из-за коррозии конструкции. В то время скульптуры часто выполнялись некачественно, в первые пятилетки "гнали план" и жилищное строительство было далеко от идеала. А современные материалы позволяют воссоздать ее так, что она еще сто лет простоит", - заключил Гнилорыбов. Скульптура балерины авторства Георгия Мотовилова располагалась на ротонде дома 17 по улице Тверская в 1940-1950-е годы и была демонтирована в 1958 году. Прозвище "Дом под юбкой" здание получило именно благодаря скульптуре.



15 января историк и москвовед Павел Гнилорыбов сообщил на своей странице в Facebook , что редакция его телеграмм-канала "Архитектурные излишества" начала общественную кампанию по воссозданию фигуры балерины на доме 17 по Тверской.По словам Гнилорыбова, балерина была высотной архитектурной доминантой Пушкинской площади, а сама площадь - одним из самых популярных мест встреч и свиданий. "Я очень много экскурсий вожу в том районе: Тверской бульвар, Пушкинская площадь, Дмитровка. И когда я рассказываю об этой скульптуре, у людей в глазах такой живой интерес, какого не бывает за все остальные два часа нашей прогулки", - заявил он "Мосленте" По словам Гнилорыбова, в случае положительной реакции Мосгорнаследия энтузиасты готовы изучить архивы автора скульптуры Георгия Мотовилова. "Его работы очень хорошо задокументированы, и я уверен, что мы без проблем обнаружим все материалы, необходимые, чтобы эту фигуру воссоздать, - заявил он. - Самое главное, чтобы нам сказали: "Да". Пока я это "да" вижу везде: у нас на Telegram-канале порядка 90 процентов проголосовали за. Москомархитектура вчера, получив наше письмо, запустила голосование у себя на странице Вконтакте , там – 97 процентов за. Архсовет Москвы сегодня ночью в Facebook запустил такое же голосование, там 94 процента идею одобряют". Идеей также заинтересовались депутаты муниципальных собраний Тверского района и Якиманки, в ближайшие недели вопрос будет рассмотрен в профильных комиссиях и на самих собраниях. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов высказал мнение, что возвращение скульптуры балерины на здание "Дома под юбкой" на ул. Тверская пойдет на пользу городу, сообщает агентство "Москва" . "Если специалисты найдут возможность вернуть скульптуру, то это будет только на пользу городу. Главное взвесить все "за" и "против". Но, в целом, я поддерживаю эту идею", - заявил он."Мы считаем, что исторический облик дому 17 на Тверской надо вернуть ко Дню города. Во всех письмах именно эту дату указывали. Думаю, может получиться красивый подарок москвичам, хоть и не к круглой, но все же – к дате. Сняли ее, скорее всего, из-за коррозии конструкции. В то время скульптуры часто выполнялись некачественно, в первые пятилетки "гнали план" и жилищное строительство было далеко от идеала. А современные материалы позволяют воссоздать ее так, что она еще сто лет простоит", - заключил Гнилорыбов. Скульптура балерины авторства Георгия Мотовилова располагалась на ротонде дома 17 по улице Тверская в 1940-1950-е годы и была демонтирована в 1958 году. Прозвище "Дом под юбкой" здание получило именно благодаря скульптуре.



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