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Москвоведы попросили вернуть фигуру балерины на "Дом под юбкой" на Тверской улице
19 января 2018 г. | Время публикации 14:02 | Последние изменения 14:53
Рубрики: Архитектура  
 
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
15 января историк и москвовед Павел Гнилорыбов сообщил на своей странице в Facebook, что редакция его телеграмм-канала "Архитектурные излишества" начала общественную кампанию по воссозданию фигуры балерины на доме 17 по Тверской.

По словам Гнилорыбова, балерина была высотной архитектурной доминантой Пушкинской площади, а сама площадь - одним из самых популярных мест встреч и свиданий. "Я очень много экскурсий вожу в том районе: Тверской бульвар, Пушкинская площадь, Дмитровка. И когда я рассказываю об этой скульптуре, у людей в глазах такой живой интерес, какого не бывает за все остальные два часа нашей прогулки", - заявил он "Мосленте".

По словам Гнилорыбова, в случае положительной реакции Мосгорнаследия энтузиасты готовы изучить архивы автора скульптуры Георгия Мотовилова. "Его работы очень хорошо задокументированы, и я уверен, что мы без проблем обнаружим все материалы, необходимые, чтобы эту фигуру воссоздать, - заявил он. - Самое главное, чтобы нам сказали: "Да". Пока я это "да" вижу везде: у нас на Telegram-канале порядка 90 процентов проголосовали за. Москомархитектура вчера, получив наше письмо, запустила голосование у себя на странице Вконтакте, там – 97 процентов за. Архсовет Москвы сегодня ночью в Facebook запустил такое же голосование, там 94 процента идею одобряют". Идеей также заинтересовались депутаты муниципальных собраний Тверского района и Якиманки, в ближайшие недели вопрос будет рассмотрен в профильных комиссиях и на самих собраниях. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов высказал мнение, что возвращение скульптуры балерины на здание "Дома под юбкой" на ул. Тверская пойдет на пользу городу, сообщает агентство "Москва". "Если специалисты найдут возможность вернуть скульптуру, то это будет только на пользу городу. Главное взвесить все "за" и "против". Но, в целом, я поддерживаю эту идею", - заявил он.

"Мы считаем, что исторический облик дому 17 на Тверской надо вернуть ко Дню города. Во всех письмах именно эту дату указывали. Думаю, может получиться красивый подарок москвичам, хоть и не к круглой, но все же – к дате. Сняли ее, скорее всего, из-за коррозии конструкции. В то время скульптуры часто выполнялись некачественно, в первые пятилетки "гнали план" и жилищное строительство было далеко от идеала. А современные материалы позволяют воссоздать ее так, что она еще сто лет простоит", - заключил Гнилорыбов. Скульптура балерины авторства Георгия Мотовилова располагалась на ротонде дома 17 по улице Тверская в 1940-1950-е годы и была демонтирована в 1958 году. Прозвище "Дом под юбкой" здание получило именно благодаря скульптуре.

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