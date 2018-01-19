Выходные в столице будут облачными и снежными Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru субботу, 20 января, в столице будет облачно. Ночью небольшой снег, температура в Москве от минус 7 до минус 9, по области до минус 12 градусов. Днем снег, местами небольшой, температура в Москве от минус 4 до минус 6, по области минус 3 - минус 8 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду.



В воскресенье, 21 января, будет облачно, небольшой, днем местами умеренный снег. Температура ночью в Москве от минус 5 до минус 7, по области до минус 10 градусов, днем в Москве от минус 4 до минус 6, по области минус 3 - минус 8 градусов. Ветер южный и юго-западный, 5-10 метров в секунду. Выходные в столичном регионе будут облачными и снежными, сообщает Гидрометцентр России . В, 20 января, в столице будет облачно. Ночью небольшой снег, температура в Москве от минус 7 до минус 9, по области до минус 12 градусов. Днем снег, местами небольшой, температура в Москве от минус 4 до минус 6, по области минус 3 - минус 8 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду., 21 января, будет облачно, небольшой, днем местами умеренный снег. Температура ночью в Москве от минус 5 до минус 7, по области до минус 10 градусов, днем в Москве от минус 4 до минус 6, по области минус 3 - минус 8 градусов. Ветер южный и юго-западный, 5-10 метров в секунду.



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