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Выходные в столице будут облачными и снежными
19 января 2018 г. | Время публикации 20:00
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
Выходные в столичном регионе будут облачными и снежными, сообщает Гидрометцентр России. В субботу, 20 января, в столице будет облачно. Ночью небольшой снег, температура в Москве от минус 7 до минус 9, по области до минус 12 градусов. Днем снег, местами небольшой, температура в Москве от минус 4 до минус 6, по области минус 3 - минус 8 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду.

В воскресенье, 21 января, будет облачно, небольшой, днем местами умеренный снег. Температура ночью в Москве от минус 5 до минус 7, по области до минус 10 градусов, днем в Москве от минус 4 до минус 6, по области минус 3 - минус 8 градусов. Ветер южный и юго-западный, 5-10 метров в секунду.
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Пятница, 19 января 2018 г. // Последняя новость 21:40
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