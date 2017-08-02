В Головинском районе под видом реновации развернули уплотнительную застройку 25-этажными башнями

В Головинском районе начали строить первые дома по реновации, однако с самого начала строительства все происходящее расходится с гарантиями.
Вместо 17-этажных домов построят 25-этажные, никаких публичных слушаний еще не было. А конкурс, который должен определить, как будут выглядеть зоны реновации, даже формально не завершен, сообщает телеканал "Дождь"
Рабочие спешно освобождают площадку под строительство первых домов по программе реновации. Строительные работы при этом начались без установки информационного щита, и появился он, только когда рабочие вырубили деревья и огородили детскую площадку, пишут "Новые известия"
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Ближайшие пятиэтажки проголосовали за реновацию, но представляли ее несколько иначе. "Мы ждали, как нам обещали - не больше 17 этажей или 14. А здесь две 24-этажные башни. То есть, допустим, у нас перекроется весь свет в окна", - рассказала жительница Головино. "Мы хотим, чтобы она проходила по закону, чтобы четко соблюдался прописанный порядок: должен быть генплан реновируемых территорий, публичные слушания, список и очередность попавших под снос домов, тип и этажность строений, возводимых взамен. А не так, как сейчас: заскочили во двор, все повырубили-поломали и начинают строить неизвестно что и неизвестно кому", - возмущается собственница квартиры на Флотской улице.
Некоторые надежды внушало то, что район стал одной из пяти пилотных площадок
реновации: многие сочли, что пилотные проекты станут "образцовыми", чтобы повысить доверие к программе. Особенно интересным многим показался проект Архитектурного бюро Тимура Башкаева: архитекторы не стали ломать идею, заложенную в районе, а лишь подняли этажность и несколько поменяли типы домов. Сообщалось, что на время строительства была подготовлена концепция двойного переезда в границах района: жители могли остаться в стартовом доме или вернуться на старое место, когда там построят новый дом. Многие признали проект наиболее щадящим для района и проголосовали за него, но застройщик, кажется, не обратил на проект никакого внимания. Сам архитектор также не был в курсе того, что происходит в пилотном квартале.
"Накануне на дверях подъездов и на столбах у парковочных мест появились анонимные объявления с противоречивой информацией, - рассказывает активист. - В одних сообщалось, что начата подготовка площадки под стартовые дома по программе реновации, в других - что идет санитарная рубка деревьев. При этом валился не сушняк, а вполне здоровые деревья. Обратились к рабочим, нашли старшего. Тот объяснил, что происходит подготовка стройплощадки для домов по программе реновации, продемонстрировал порубочный билет, выданный, правда, на уничтожение аварийных деревьев и сухостоя". А 24-этажные башни по центру дворов на Флотской и Онежской улице не предусмотрены ни одним из проектов. В Москомархитектуре заявили, что строящиеся башни будут учтены в будущем проекте территории.
Кроме того, международный архитектурный конкурс по застройке одной из экспериментальных зон завершится лишь в марте, и только тогда, после публичных слушаний, должна начаться стройка. Между тем никаких документальных подтверждений того, что дома строятся по реновации, нет. Жители Головино подозревают, что их землю могли просто захватить для постройки коммерческого жилья. А подбор стартовых площадок по сути является очередным планом точечной застройки, когда построенные по другим программам и непроданные дома пытаются приспособить под реновацию.
К тому же застройкой занимается "Управление гражданского строительства", построившее в том числе скандальный дом на Карамышевской набережной, против которого выступили насильственно переселенные туда жители района Хорошево-Мневники. Условия в новых квартирах новоселы назвали "скотскими"
, так что некоторым приходится делать там ремонт уже за свой счет. По мнению протестующих, дома включили в программу реновации только для того, чтобы не платить компенсацию за отсутствие нормального ремонта в квартирах для переселенцев. Чиновники заявили, что пятиэтажки в Хорошево-Мневниках расселяют не в рамках программы реновации, а в связи со строительством Большого кольца метро. А поскольку ранее дома включили в программу реновации, то жители получат по 300-500 тысяч рублей в качестве компенсации
за то, что новые квартиры не соответствуют стандартам программы.