"Медуза" нашла связи с ФСБ у фирм, занимающихся турникетами в столичном транспорте Рубрики: Общественный транспорт

Moscow-Live.ru



На оборудование общественного транспорта первыми турникетами мэрия Москвы, во главе которой стоял еще Юрий Лужков, потратила более 94 миллионов долларов. Город также оплачивал использование патента на изобретение устройства, состоящего из валидатора, турникета и палок, к которым они крепятся. За 2008-2010 годы сумма роялти составила 910,4 миллиона рублей.



Контракт на установку турникетов без конкурса получила компания "Солярус" под руководством гражданки Австралии Ольги Вайт. Она же получала и деньги за использование патента. К компании имел отношение тогдашний замглавы департамента транспорта Сергей Макаренко, отвечающий за внедрение системы турникетов - он возглавлял фирму-соучредителя "Соляруса" "ПР Телеком". Впоследствии доля этой фирмы перешла к кипрской офшорной компании.



При Собянине похожая история привела к возбуждению



В контрактах на обслуживание турникетов, заключенных после 2015 года, роялти за патент уже не упоминаются. А на систему контроля с опущенным турникетом патент вообще не распространяется. На конкурсе в 2016 году "Солярус" впервые уступил обслуживание турникетов другой компании - "Транстелематике" и ее дочернему предприятию "ПэйТранс", принадлежащим зампреду правления "Газпрома" Александру Рязанову и его сыну.



Поставкой валидаторов занимается петербургская компания "Сэл групп", ранее занимавшаяся строительством и ремонтом объектов по заказу ФСБ и пограничников. Глава фирмы Наталья Кириллова, по данным "Медузы", имеет обширные связи с элитой российских спецслужб и высокопоставленными чиновниками. С 1 января на популярных маршрутах столичного наземного транспорта убрали турникеты , что мэр Москвы Сергей Собянин обещал сделать еще в первые годы своего пребывания на мосту градоначальника. "Медуза" изучила, как устроена система турникетов в Москве, обнаружила параллели с историей, которая привела к уголовному делу против бывшего начальника столичного метро, и нашла связи с бизнесменами при ФСБ.На оборудование общественного транспорта первыми турникетами мэрия Москвы, во главе которой стоял еще Юрий Лужков, потратила более 94 миллионов долларов. Город также оплачивал использование патента на изобретение устройства, состоящего из валидатора, турникета и палок, к которым они крепятся. За 2008-2010 годы сумма роялти составила 910,4 миллиона рублей.Контракт на установку турникетов без конкурса получила компания "Солярус" под руководством гражданки Австралии Ольги Вайт. Она же получала и деньги за использование патента. К компании имел отношение тогдашний замглавы департамента транспорта Сергей Макаренко, отвечающий за внедрение системы турникетов - он возглавлял фирму-соучредителя "Соляруса" "ПР Телеком". Впоследствии доля этой фирмы перешла к кипрской офшорной компании.При Собянине похожая история привела к возбуждению уголовного дела против тогдашнего главы метрополитена Дмитрия Гаева: он был одним из авторов патента на систему оплаты проезда в метро и ежегодно получал 12 миллионов рублей. Другими авторами патентов были Ольга Вайт и ее супруг Михаил Муратов. Впоследствии, уже после смерти Гаева, уголовное дело закрыли "за отсутствием состава преступления".В контрактах на обслуживание турникетов, заключенных после 2015 года, роялти за патент уже не упоминаются. А на систему контроля с опущенным турникетом патент вообще не распространяется. На конкурсе в 2016 году "Солярус" впервые уступил обслуживание турникетов другой компании - "Транстелематике" и ее дочернему предприятию "ПэйТранс", принадлежащим зампреду правления "Газпрома" Александру Рязанову и его сыну.Поставкой валидаторов занимается петербургская компания "Сэл групп", ранее занимавшаяся строительством и ремонтом объектов по заказу ФСБ и пограничников. Глава фирмы Наталья Кириллова, по данным "Медузы", имеет обширные связи с элитой российских спецслужб и высокопоставленными чиновниками.



Предыдущая статья | Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 1 января 2018 г. Более тысячи автобусов в столице начинают работать без турникетов

В перечень маршрутов, которые в новом году будут работать без турникетов, вошли популярные у жителей направления: маршруты, обеспечивающие внутрирайонные и межрайонные связи, проезд к станциям метро и аэропортам, а также доступность центральных районов. В частности, это полуэкспрессные и магистральные маршруты.

