

Четверть месячной нормы осадков выпала в столице за двое суток Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru



В Москве сохраняется желтый уровень опасности из-за сильного ветра, порывы которого в пятницу могут достигать 12-17 метров в секунду. По прогнозу синоптиков, в городе ожидается небольшой кратковременный снег, от минус 6 до минус 4 градусов. Такая же погода сохранится и в субботу, 20 января.



Между тем в уборке снега в Москве задействованы около 10 тысяч снегоуборочных машин, сообщил За двое суток в городе выпало 10 миллиметров снега, или 24% месячной нормы влаги, которая в январе насчитывает 42 миллиметра. Об этом сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре России.В Москве сохраняется желтый уровень опасности из-за сильного ветра, порывы которого в пятницу могут достигать 12-17 метров в секунду. По прогнозу синоптиков, в городе ожидается небольшой кратковременный снег, от минус 6 до минус 4 градусов. Такая же погода сохранится и в субботу, 20 января.Между тем в уборке снега в Москве задействованы около 10 тысяч снегоуборочных машин, сообщил РИА "Новости" руководитель ГБУ "Автомобильные дороги" Александр Орешкин. "Резервы есть. Это не самый сильный снегопад, это штатная ситуация", — подчеркнул Орешкин, попросив автолюбителей не мешать работе спецтранспорта и не парковаться в неположенных местах.



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