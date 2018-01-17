Четверть месячной нормы осадков выпала в столице за двое суток

За двое суток в городе выпало 10 миллиметров снега, или 24% месячной нормы влаги, которая в январе насчитывает 42 миллиметра. Об этом сообщили "Интерфаксу"
в Гидрометцентре России.
В Москве сохраняется желтый уровень опасности из-за сильного ветра, порывы которого в пятницу могут достигать 12-17 метров в секунду. По прогнозу синоптиков, в городе ожидается небольшой кратковременный снег, от минус 6 до минус 4 градусов. Такая же погода сохранится и в субботу, 20 января.
Между тем в уборке снега в Москве задействованы около 10 тысяч снегоуборочных машин, сообщил РИА "Новости"
руководитель ГБУ "Автомобильные дороги" Александр Орешкин. "Резервы есть. Это не самый сильный снегопад, это штатная ситуация", — подчеркнул Орешкин, попросив автолюбителей не мешать работе спецтранспорта и не парковаться в неположенных местах.