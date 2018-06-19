

Митрохина задержали за пикет возле Госдумы против повышения пенсионного возраста Рубрики: Общество

twitter.com/mitrokhin Moscow-Live.ru



"При проведении пикета у ГД против повышения пенсионного возраста я был задержан за нарушение Указа президента N 202, запрещающего любые публичные акции в дни ЧМФ", - написал политик позднее. Он стоял возле здания с плакатом "Пенсионная "реформа" - ограбление народа". Он также сообщил



Впоследствии оппозиционер сообщил ТАСС, что был привлечен к административной ответственности. "На меня составили протокол за административное правонарушение по ст. 20.2 КоАП, которая предусматривает до 30 суток ареста. Из отдела полиции меня отпустили, суд назначен на 5 июля", - сказал Митрохин.



Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 14 июня подписал распоряжение о внесении на рассмотрение в Госдуму законопроекта о пенсионной реформе. Документ предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Переходный период власти планируют начать уже в следующем году, а завершится реформа к 2034 году. 16 июня правительство РФ



Сейчас возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно. Премьер отметил, что нынешние сроки выхода на пенсию в РФ были установлены еще в середине прошлого века и "их давно пора пересмотреть". "У молодого поколения впереди еще достаточно времени для адаптации к новым границам", - отметил Медведев.



При проведении пикета у ГД против повышения пенсионного возраста я был задержан за нарушение Указа президента n 202, запрещающего любые публичные акции в дни ЧМФ pic.twitter.com/jcf3ChOr9N— Сергей Митрохин (@mitrokhin) 19 июня 2018 г. Возле здания Госдумы на Охотном ряду началась серия пикетов против повышения пенсионного возраста, инициированная партией "Яблоко". Об этом в своем Twitter сообщил лидер столичного отделения партии Сергей Митрохин."При проведении пикета у ГД против повышения пенсионного возраста я был задержан за нарушение Указа президента N 202, запрещающего любые публичные акции в дни ЧМФ", - написал политик позднее. Он стоял возле здания с плакатом "Пенсионная "реформа" - ограбление народа". Он также сообщил "Эху Москвы" , что партия намерена подать в мэрию заявку на митинг, посвященный повышению пенсионного возраста. Он должен состояться 3 июля.Впоследствии оппозиционер сообщил ТАСС, что был привлечен к административной ответственности. "На меня составили протокол за административное правонарушение по ст. 20.2 КоАП, которая предусматривает до 30 суток ареста. Из отдела полиции меня отпустили, суд назначен на 5 июля", - сказал Митрохин.Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 14 июня подписал распоряжение о внесении на рассмотрение в Госдуму законопроекта о пенсионной реформе. Документ предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Переходный период власти планируют начать уже в следующем году, а завершится реформа к 2034 году. 16 июня правительство РФ внесло законопроект на рассмотрение в нижнюю палату парламента.Сейчас возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно. Премьер отметил, что нынешние сроки выхода на пенсию в РФ были установлены еще в середине прошлого века и "их давно пора пересмотреть". "У молодого поколения впереди еще достаточно времени для адаптации к новым границам", - отметил Медведев.



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