Митрохина задержали за пикет возле Госдумы против повышения пенсионного возраста

Возле здания Госдумы на Охотном ряду началась серия пикетов против повышения пенсионного возраста, инициированная партией "Яблоко". Об этом в своем Twitter
сообщил лидер столичного отделения партии Сергей Митрохин.
"При проведении пикета у ГД против повышения пенсионного возраста я был задержан за нарушение Указа президента N 202, запрещающего любые публичные акции в дни ЧМФ", - написал политик позднее. Он стоял возле здания с плакатом "Пенсионная "реформа" - ограбление народа". Он также сообщил "Эху Москвы"
, что партия намерена подать в мэрию заявку на митинг, посвященный повышению пенсионного возраста. Он должен состояться 3 июля.
Впоследствии оппозиционер сообщил ТАСС, что был привлечен к административной ответственности. "На меня составили протокол за административное правонарушение по ст. 20.2 КоАП, которая предусматривает до 30 суток ареста. Из отдела полиции меня отпустили, суд назначен на 5 июля", - сказал Митрохин.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 14 июня подписал распоряжение о внесении на рассмотрение в Госдуму законопроекта о пенсионной реформе. Документ предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Переходный период власти планируют начать уже в следующем году, а завершится реформа к 2034 году. 16 июня правительство РФ внесло законопроект
на рассмотрение в нижнюю палату парламента.
Сейчас возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно. Премьер отметил, что нынешние сроки выхода на пенсию в РФ были установлены еще в середине прошлого века и "их давно пора пересмотреть". "У молодого поколения впереди еще достаточно времени для адаптации к новым границам", - отметил Медведев.