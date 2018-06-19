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Митрохина задержали за пикет возле Госдумы против повышения пенсионного возраста
19 июня 2018 г. | Время публикации 10:26 | Последние изменения 14:53
Рубрики: Общество  
 
twitter.com/mitrokhin
Moscow-Live.ru
Возле здания Госдумы на Охотном ряду началась серия пикетов против повышения пенсионного возраста, инициированная партией "Яблоко". Об этом в своем Twitter сообщил лидер столичного отделения партии Сергей Митрохин.

"При проведении пикета у ГД против повышения пенсионного возраста я был задержан за нарушение Указа президента N 202, запрещающего любые публичные акции в дни ЧМФ", - написал политик позднее. Он стоял возле здания с плакатом "Пенсионная "реформа" - ограбление народа". Он также сообщил "Эху Москвы", что партия намерена подать в мэрию заявку на митинг, посвященный повышению пенсионного возраста. Он должен состояться 3 июля.

Впоследствии оппозиционер сообщил ТАСС, что был привлечен к административной ответственности. "На меня составили протокол за административное правонарушение по ст. 20.2 КоАП, которая предусматривает до 30 суток ареста. Из отдела полиции меня отпустили, суд назначен на 5 июля", - сказал Митрохин.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 14 июня подписал распоряжение о внесении на рассмотрение в Госдуму законопроекта о пенсионной реформе. Документ предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Переходный период власти планируют начать уже в следующем году, а завершится реформа к 2034 году. 16 июня правительство РФ внесло законопроект на рассмотрение в нижнюю палату парламента.

Сейчас возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно. Премьер отметил, что нынешние сроки выхода на пенсию в РФ были установлены еще в середине прошлого века и "их давно пора пересмотреть". "У молодого поколения впереди еще достаточно времени для адаптации к новым границам", - отметил Медведев.

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