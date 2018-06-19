В историческом жилом доме на Ленинском проспекте перед ЧМ без предупреждения срезали балконы Рубрики: Недвижимость

Global Look Press



Жительница дома Елена Андреева рассказала



Андреева рассказала, что рабочие прямо заявили о планах спилить балкон, однако в управляющей компании жильцам сказали, что, скорее всего, над ними "пошутили". Тем не менее рабочие срезали балкон на две квартиры болгаркой. "В управляющей компании некоторое время не отвечали. Затем там нам заявили, мол, не волнуйтесь, сейчас чемпионат мира по футболу пройдет, и мы вам все восстановим", - сообщила Андреева.



В подрядной организации МК объяснили, что ремонт балконов должен был завершиться к чемпионату, но "в срок немного не уложились". "Поэтому приняли решение пока отпилить оба балкона, закрасить, а после окончания чемпионата вернуть на место", - сказал газете начальник участка Юрий Шашков. "Ридусу" тот же начальник дал совершенно другой комментарий. Он заявил, что балконы изначально собирались спилить из-за их аварийного состояния.



"Есть вся проектная документация. Мы от себя ничего не делаем. Все работы сделаны на основании проекта. Они находились в аварийном состоянии. Потом они подлежат восстановлению. С чемпионатом это не связано", - сказал Шашков. По его словам, капитальный ремонт дома закончат к 1 октября, балконы воссоздадут в прежнем виде. Андреева сомневается в этом, так как рабочие срезали все металлические рельсы, уходившие в стену дома.



Историк советской архитектуры Денис Ромодин успокаивает, что практика восстановления балконов в Москве не нова, и в частности, на Ленинском проспекте. "Чуть дальше стоят дома довоенной постройки, где также спиливали балконы в силу их аварийного состояния, потом восстанавливали в течение нескольких лет", - рассказал он. Жильцы дома на Ленинском проспекте, 37 лишились балконов перед чемпионатом мира по футболу . В знаменитом здании с башенками, которое является объектом культурного наследия, шел ремонт, но его не успели закончить к началу мундиаля. Управляющая компания обещает восстановить балконы, но жильцы сомневаются и возмущаются, что их вообще не предупредили о столь радикальном подходе.Жительница дома Елена Андреева рассказала "Московскому комсомольцу" , что рабочие сначала сказали ей, что идет реконструкция аварийного балкона. "Обещали положить новую плиточку и оставить в покое. Но, к моему ужасу, уже на следующий день мой балкон попросту спилили. Хотя никаких уведомлений, документов или хотя бы объявлений на подъезде не было!" - приводит издание слова москвички. "Ридусу" Андреева рассказала, что рабочие прямо заявили о планах спилить балкон, однако в управляющей компании жильцам сказали, что, скорее всего, над ними "пошутили". Тем не менее рабочие срезали балкон на две квартиры болгаркой. "В управляющей компании некоторое время не отвечали. Затем там нам заявили, мол, не волнуйтесь, сейчас чемпионат мира по футболу пройдет, и мы вам все восстановим", - сообщила Андреева.В подрядной организации МК объяснили, что ремонт балконов должен был завершиться к чемпионату, но "в срок немного не уложились". "Поэтому приняли решение пока отпилить оба балкона, закрасить, а после окончания чемпионата вернуть на место", - сказал газете начальник участка Юрий Шашков. "Ридусу" тот же начальник дал совершенно другой комментарий. Он заявил, что балконы изначально собирались спилить из-за их аварийного состояния."Есть вся проектная документация. Мы от себя ничего не делаем. Все работы сделаны на основании проекта. Они находились в аварийном состоянии. Потом они подлежат восстановлению. С чемпионатом это не связано", - сказал Шашков. По его словам, капитальный ремонт дома закончат к 1 октября, балконы воссоздадут в прежнем виде. Андреева сомневается в этом, так как рабочие срезали все металлические рельсы, уходившие в стену дома.Историк советской архитектуры Денис Ромодин успокаивает, что практика восстановления балконов в Москве не нова, и в частности, на Ленинском проспекте. "Чуть дальше стоят дома довоенной постройки, где также спиливали балконы в силу их аварийного состояния, потом восстанавливали в течение нескольких лет", - рассказал он.



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