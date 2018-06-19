NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
20
июня
pda
Поиск
Архив

Комфортная погода без дождя ожидается в Москве в среду
19 июня 2018 г. | Время публикации 20:00
Рубрики: Погода  
 
Москва, 19 июня 2018 года | Global Look Press
В ночь на среду, 20 апреля, облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, температура в Москве 16-18 градуса, по области 13-18. Ветер западный и северо-западный, 7-12 метров в секунду. Днем переменная облачность, без осадков, температура в Москве 22-24 градуса, по области 19-24, ветер западный и северо-западный, 5-10 метров в секунду, местами с порывами 12-17 метров в секунду.

Гидрометцентр также выпустил отдельный прогноз на время матча чемпионата мира по футболу между сборными Португалии и Марокко в Москве. В начале игры (15:00) будет комфортная температура 21-23, переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер умеренный, но до 18 часов возможны порывы до 17 метров в секунду. К самому концу матча температура понизится до 18-20 градусов, при этом ветер утихнет.
Twitter
facebook


Предыдущая статья

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
19.06.2018   23:52
1
20:00 21:00 22:00 23:00 00:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>