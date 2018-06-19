Комфортная погода без дождя ожидается в Москве в среду Рубрики: Погода

Москва, 19 июня 2018 года | Москва, 19 июня 2018 года | Global Look Press В ночь на среду, 20 апреля, облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, температура в Москве 16-18 градуса, по области 13-18. Ветер западный и северо-западный, 7-12 метров в секунду. Днем переменная облачность, без осадков, температура в Москве 22-24 градуса, по области 19-24, ветер западный и северо-западный, 5-10 метров в секунду, местами с порывами 12-17 метров в секунду.



Гидрометцентр также выпустил отдельный прогноз на время матча чемпионата мира по футболу между сборными Португалии и Марокко в Москве. В начале игры (15:00) будет комфортная температура 21-23, переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер умеренный, но до 18 часов возможны порывы до 17 метров в секунду. К самому концу матча температура понизится до 18-20 градусов, при этом ветер утихнет.



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