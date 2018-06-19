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Тело болельшика из Грузии нашли в столичной квартире футболиста "Локомотива"
19 июня 2018 г. | Время публикации 09:44
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
В квартире на улице Кутузова обнаружено тело гражданина Грузии, сообщает "Интерфакс". По данным телеграм-канала Mash, квартира принадлежит защитнику футбольного клуба "Локомотив" Соломону Кверквелии.

В квартире было обнаружено тело Ромео Копалиани, который вместе с другом приехал в Россию на Чемпионат мира по футболу. По просьбе Кверквелии гостей в аэропорту встретили сотрудники клуба и разместили дома у футболиста. Тело мужчины через несколько часов обнаружила соседка. Полицейские нашли при нем шприцы и следы инъекций на теле. По версии следствия, причиной смерти стала передозировка наркотиков.

Сам Соломон Кверквелия позже заявил, что погибший не является его другом, и что в квартире, где был обнаружен труп, он давно не живет, передает Sport24. "Я в этой квартире не живу уже шесть месяцев, отдал ее другу — ни разу в ней не был за эти полгода. Погибший — не мой друг. Это бывший футболист, который известен в Грузии. Тот, кому я отдал квартиру, был его близким товарищем. Сам я сейчас нахожусь дома в Грузии, все узнал из новостей и немного шокирован", — сказал футболист.
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