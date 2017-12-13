Единороссы Москвы отвергли обвинения в узурпации власти и согласились на "конкурс" за подписи между кандидатами в мэры

18 июня 2018 г. Совет муниципальных образований готов помочь кандидатам в мэры столицы со сбором подписей

Программы всех кандидатов в столичные мэры планируется обсудить в Совете муниципальных образований Москвы. Туда планируется пригласить нотариусов, чтобы депутаты смогли поставить подпись в поддержку того или иного кандидата.