Единороссы Москвы отвергли обвинения в узурпации власти и согласились на "конкурс" за подписи между кандидатами в мэры

Совет муниципальных образований Москвы пригласил районных депутатов от "Единой России" на встречу с кандидатами на пост столичного мэра, уже подавшими документы на выдвижение в Мосгоризбирком. Последние, независимо от их политических взглядов, смогут представить свои программы и "убедить депутатов, что именно они заслуживают быть кандидатами в мэры". Об этом сообщил председатель совета Владимир Дудочкин, слова которого приводит "Интерфакс"
.
Встреча пройдет 20 июня. По словам Дудочкина, некоторые кандидаты в мэры сами попросили мундепов-единороссов о возможности выступить и собрать голоса для прохождения муниципального фильтра. Напомним, всем кандидатам для регистрации необходимо собрать не меньше 110 подписей депутатов в 110 муниципальных образованиях. Так как большинство мандатов - у "Единой России", без помощи партии им не обойтись.
Дудочкин сообщил, что лично "позвонил отдельным кандидатам, говорил с Дмитрием Гудковым и Ильей Яшиным". Гудков подтвердил факт звонка. "За приглашение спасибо, но завтра вечером у меня анонсированный эфир на "Эхе" и другие встречи, которые я отменить уже не могу: сказал, что готов встретиться в любой другой день. Об этом и договорились", - написал политик в своем Facebook
. При этом он подчеркнул, что речь идет не о том, что ему "возьмут и подарят голоса".
Ранее единороссы не раз давали понять, что не собираются давать свои подписи оппозиционерам. В конце 2017 гола секретарь московского городского отделения "Единой России" Андрей Метельский прямо назвал их "деструктивной силой"
и заявил, что партия не может "торговать доверием людей, доверием москвичей". РБК тогда же приводил еще более радикальную цитату Метельского: "Ни одного голоса наших муниципальных депутатов не ляжет в копилку "либералам-белоленточникам".
Теперь же глава московских единороссов сменил риторику. Он назвал встречу мундепов с кандидатами в мэры "компромиссным решением", а выборы с участием кандидатов разных политических взглядов - "более привлекательными". "Мы регулярно слышим заявления, что "Единая Россия" узурпировала власть, захватила монополию на муниципальный фильтр. Должен сказать, что мы ничего не узурпировали и ничего не захватывали, а добились признания избирателей своей постоянной и кропотливой работой", - сказал Метельский.
Он подчеркнул, что "Единая Россия" не будет оказывать никакого давления на своих муниципальных депутатов и призывать их отдавать подписи за кого-то из кандидатов, передает ТАСС. Метельский отметил, что впоследствии победитель выборов может учесть предложения кандидатов. "А от этого, в конечном счете, москвичи только выиграют" - добавил секретарь. На встрече мундепов с кандидатами в мэры будет присутствовать нотариус, и депутаты на месте смогут оформить подпись за понравившегося кандидата.
На прошлой неделе телеканал "Дождь" сообщил, что мэрия и Администрация президента хотят допустить на столичные выборы только "скучных" кандидатов
от системных партий, то есть обойтись без оппозиционеров Дмитрия Гудкова и Ильи Яшина.
Оба кандидата усомнились, что их участие в кампании так уж зависит от мэрии. Гудков сообщил, что у него есть некий "план Б", а Яшин рассказал, что напрямую обращается к депутатам-единороссам за подписями. При этом он добавил, что в партии действует запрет на поддержку кандидатов без санкции начальства.
В начале июня главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, возглавляющий Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице, призвал Совет муниципальных образований помочь кандидатам со сбором подписей "из уважения к москвичам". В организации согласились предоставить свою площадку
для встречи мундепов с кандидатами.