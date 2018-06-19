"Яблоко" и "Левый фронт" подали заявки на митинги против пенсионной реформы в Москве Рубрики: Общество

Сергей Удальцов | Сергей Удальцов | Global Look Press



"На митинге мы планируем дать общую оценку этой реформе, затронуть тему референдума. Мы пригласим туда все политические силы, которые разделяют данное требование, без каких-либо ограничений, планируется широкая акция с участием политических партий и общественных движений", - добавил координатор "Левого фронта".



Предполагаемое количество участников - до двух тысяч человек, начало митинга - в 19:00. По словам Удальцова, 4 июля ни в Москве, ни в других городах России не будут проходить футбольные матчи в рамках чемпионата мира, в связи с чем организаторы не создадут никаких помех для болельщиков. Удальцов также заявил о готовности организаторов к переговорам и корректировке места проведения митинга, но, по словам оппозиционера, отказ в согласовании мероприятия в связи с проведением чемпионата мира они воспримут как незаконный.



В пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции подтвердили факт получения заявки на проведение митинга. Как передает ТАСС, если площадка около станции метро "Площадь Революции" не будет согласована, оппозиционеры предлагают провести акцию на Суворовской площади, у памятника Тимирязеву на Тверском бульваре или на площадки около станции метро "Улица 1905 года".



Еще один митинг против реформы планирует провести



Кроме того, всероссийскую акцию протеста против повышения пенсионного возраста организует политик Алексей Навальный. Об этом он сам сообщил в своем аккаунте в



Сторонники оппозиционера в 20 городах уже подали заявки на проведение митингов 1 июля. "Давайте честно скажем: повышение пенсионного возраста, затеянное Путиным и Медведевым, - самое настоящее преступление. Обычное ограбление нескольких десятков миллионов человек под видом "назревшей реформы". Мы будем протестовать против этого всеми силами и вас к тому же призываем", - говорится в обнародованном Навальным заявлении.



В нем отмечается, что пока заявки поданы лишь в тех городах, где не проходят матчи чемпионата мира по футболу. "Соответственно, там сохранился стандартный порядок подачи таких уведомлений", - отмечает оппозиционер. Первый митинг против реформы прошел в Новосибирске, аналогичные акции готовятся в Омске, Сыктывкаре, Саратове и других городах.



Также экстренный сбор подписей против реформы начался на платформе



"По официальным данным Росстата, в 62 субъектах РФ средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин меньше 65 лет, а в трех субъектах - меньше 60 лет. При сохранении демографических тенденций в целом по России, до 65 лет не доживет 40% мужчин и 20% женщин. Реализация предложения о повышении пенсионного возраста будет означать, что значительная часть российских граждан не доживет до пенсии", - отмечается в обращении. На портале Российской общественной инициативы аналогичную петицию пока поддержали около 12 тысяч граждан. При этом если решение наберет 100 тысяч голосов, то оно в обязательном порядке должно быть рассмотрено на федеральном уровне.







Напомним, 14 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении на рассмотрение в Госдуму законопроекта о пенсионной реформе. Документ предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Переходный период власти планируют начать уже в следующем году, а завершится реформа к 2034 году. 16 июня правительство РФ внесло законопроект на рассмотрение в нижнюю палату парламента.



Сейчас возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно. Премьер отметил, что нынешние сроки выхода на пенсию в РФ были установлены еще в середине прошлого века и "их давно пора пересмотреть". Представители левых сил подали в мэрию Москвы заявку на проведение митинга против изменений пенсионного законодательства 4 июля на площади Революции. Об этом сообщил "Интерфаксу" координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов, представители "Левого фронта" и движения "Моссовет" совместно подали уведомление о проведении митинга против повышения пенсионного возраста и с требованием провести общенародный референдум по этому вопросу."На митинге мы планируем дать общую оценку этой реформе, затронуть тему референдума. Мы пригласим туда все политические силы, которые разделяют данное требование, без каких-либо ограничений, планируется широкая акция с участием политических партий и общественных движений", - добавил координатор "Левого фронта".Предполагаемое количество участников - до двух тысяч человек, начало митинга - в 19:00. По словам Удальцова, 4 июля ни в Москве, ни в других городах России не будут проходить футбольные матчи в рамках чемпионата мира, в связи с чем организаторы не создадут никаких помех для болельщиков. Удальцов также заявил о готовности организаторов к переговорам и корректировке места проведения митинга, но, по словам оппозиционера, отказ в согласовании мероприятия в связи с проведением чемпионата мира они воспримут как незаконный.В пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции подтвердили факт получения заявки на проведение митинга. Как передает ТАСС, если площадка около станции метро "Площадь Революции" не будет согласована, оппозиционеры предлагают провести акцию на Суворовской площади, у памятника Тимирязеву на Тверском бульваре или на площадки около станции метро "Улица 1905 года".Еще один митинг против реформы планирует провести партия "Яблоко" , сторонники которой вышли сегодня на одиночные пикеты против реформы. Митинг предполагается провести 3 июля в 19:00 на Суворовской площади.Кроме того, всероссийскую акцию протеста против повышения пенсионного возраста организует политик Алексей Навальный. Об этом он сам сообщил в своем аккаунте в Instagram Сторонники оппозиционера в 20 городах уже подали заявки на проведение митингов 1 июля. "Давайте честно скажем: повышение пенсионного возраста, затеянное Путиным и Медведевым, - самое настоящее преступление. Обычное ограбление нескольких десятков миллионов человек под видом "назревшей реформы". Мы будем протестовать против этого всеми силами и вас к тому же призываем", - говорится в обнародованном Навальным заявлении.В нем отмечается, что пока заявки поданы лишь в тех городах, где не проходят матчи чемпионата мира по футболу. "Соответственно, там сохранился стандартный порядок подачи таких уведомлений", - отмечает оппозиционер. Первый митинг против реформы прошел в Новосибирске, аналогичные акции готовятся в Омске, Сыктывкаре, Саратове и других городах.Также экстренный сбор подписей против реформы начался на платформе Change.org , где число проголосовавших уже приближается к двум миллионам. В петиции подчеркивается, что для повышения пенсионного возраста в России сегодня нет оснований, а проблемы дефицита и финансирования пенсионного фонда следует решать иным образом."По официальным данным Росстата, в 62 субъектах РФ средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин меньше 65 лет, а в трех субъектах - меньше 60 лет. При сохранении демографических тенденций в целом по России, до 65 лет не доживет 40% мужчин и 20% женщин. Реализация предложения о повышении пенсионного возраста будет означать, что значительная часть российских граждан не доживет до пенсии", - отмечается в обращении. На портале Российской общественной инициативы аналогичную петицию пока поддержали около 12 тысяч граждан. При этом если решение наберет 100 тысяч голосов, то оно в обязательном порядке должно быть рассмотрено на федеральном уровне.Напомним, 14 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении на рассмотрение в Госдуму законопроекта о пенсионной реформе. Документ предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Переходный период власти планируют начать уже в следующем году, а завершится реформа к 2034 году. 16 июня правительство РФ внесло законопроект на рассмотрение в нижнюю палату парламента.Сейчас возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно. Премьер отметил, что нынешние сроки выхода на пенсию в РФ были установлены еще в середине прошлого века и "их давно пора пересмотреть".



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