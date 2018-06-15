В столице по подозрению в краже задержали болельщицу из Колумбии

Пожилая болельщица из Колумбии вытащила из кармана брюк москвича в центре столицы 200 рублей и билет на матч чемпионата мира по футболу Мексика — Германия, который к тому моменту уже закончился. Как сообщил РИА "Новости"
источник в правоохранительных органах, инцидент произошел вечером 17 июня в районе станции метро "Парк культуры".
При входе на станцию метро полицейские задержали гражданку Колумбии 1962 года рождения, которая похитила из правого кармана брюк 31-летнего москвича 200 рублей и два билета на прошедший футбольный матч между сборными Мексики и Германии. Сообщается, что колумбийка приехала в Россию на чемпионат мира по футболу и остановилась в хостеле. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", иностранка задержана. О данном инциденте сообщили в посольство Колумбии.
Как пояснили ранее в пресс-службе столичного управления ФСИН, в следственном изоляторе номер 5 в Москве содержатся четверо иностранцев, приехавших в Россию на чемпионат мира по футболу и подозреваемых в совершении преступлений. Все арестованные уже пообщались с консулами их стран и обеспечены предметами первой необходимости.
Телеканал "Дождь" со ссылкой на представителей Общественной наблюдательной комиссии сообщает
, что в карантинном отделении СИЗО находятся трое граждан Мексики и один иранец. Один из граждан Мексики признался, что украл чужую сумку, в которой оказалось 8 тысяч долларов. Деньги после задержания он вернул. При этом мексиканец утверждает, что вместе с ним были задержаны двое его друзей, которые не имеют отношения к преступлению. Иранца же подозревают в краже тысячи долларов, сам он при этом утверждает, что деньги не брал, а оговорил его болельщик из Бразилии.
В тот же день 17 июня 42-летний уроженец Перу похитил из кармана джинсов 30-летнего болельщика из Мексики три билета на матч
между сборными Германии и Мексики на сумму в 1950 евро и был задержан сотрудниками полиции. Сумма материального ущерба составила свыше 140 тысяч рублей, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
15 июня стало известно, что Тверской суд на два месяца заключил под стражу футбольную болельщицу из Перу за карманную кражу на Красной площади
. Эви Патриции Кавессас Аяме предъявлено обвинение по части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Наказание по данной статье предусматривает штраф в размере до 200 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы на срок до двух лет либо лишение свободы на срок до пяти лет. Обстоятельства преступления не приводятся.