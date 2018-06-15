В столице по подозрению в краже задержали болельщицу из Колумбии

18 июня 2018 г. Перуанца поймали в Москве на краже билетов на футбол у болельщика из Мексики

42-летний уроженец Перу похитил из кармана джинсов 30-летнего болельщика из Мексики три билета на матч между сборными Германии и Мексики на сумму в 1950 евро и был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело о краже.