

Уголовное дело на Александра Шестуна завели из-за земельных махинаций 2010 года Рубрики: Общество

Агенство городских новостей "Москва" / Кардашов Антон



В материалах дела говорится о превышении Шестуном должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По версии следствия, в сентябре 2008 года он утвердил своим постановлением проект границ земельных участков в деревне Борисово. Об этом стало известно неустановленным лицам, которые представляли интересы компании "Центр" и знали о том, что при наличии строений у компании будет первоочередное право приобрести ее в собственность по заниженной налоговой ставке. В августе 2009 года неустановленные представители компании обратились в администрацию Серпуховского района с заявлением о предоставлении в аренду на три года участков под строительство торгового центра.



В материалах говорится, что обращавшиеся не собирались строить торговый центр и "ресурсов на это не имели". Тем не менее Александр Шестун подписал четыре постановления о предоставлении в аренду "Центру" земельных участков. Сразу же были заключены договоры аренды земельных участков, а затем глава администрации подписал постановления на выдачу разрешений на строительство первой очереди домиков для сторожей на этих земельных участках. К маю 2010 года на земельных участках в деревне Борисово было построено четыре домика для сторожей, а в сентябре они были зарегистрированы как собственность ООО "Центр".



21 декабря 2010 года Шестун подписал распоряжение о предоставлении себе однодневного отпуска: в тот же день между генеральным директором компании "Центр" Сергеем Самсоновым и исполняющим обязанности главы района Сергеем Соколовым были подписаны соглашения о расторжении ранее заключенных договоров аренды и подписаны постановления о представлении данных участков в собственность ООО "Центр" по льготной цене".В результате компания приобрела участки за 628,8 тысячи рублей, что в сто раз меньше их общей кадастровой стоимости. При этом торговый центр построен не был, и оснований для приобретения участков по льготной стоимости не было. Ущерб бюджету следствие оценило в 62,8 миллиона рублей.



Во время допроса Александр Шестун отказался признать свою вину и заявил, что должностных полномочий не превышал. "В подчинении у меня находились около 5 тыс. работников, и контролировать весь документооборот я не мог", — сказал он, сообщив следователю, что в 2008 году в связи с финансовым кризисом предприниматели из ООО "Центр" изменили концепцию плана строительства и вместо крупного торгового центра решили построить более мелкий. Сейчас на этой земле находятся мелкие магазины-склады, а также необходимая инфраструктура: дороги, котельная, инженерные коммуникации.



"Большая часть земельного участка находится в собственности ООО "Центр" и эксплуатируется в соответствии с целями, на которые он выделялся", — утверждает Шестун, добавив, что не принуждал своих заместителей Пирковского и Соколова к подписанию разрешения на строительство и на выделение земли. Ранее он заявил о конфликте с



Второй конфликт с главой региона возник по поводу строительства легкого метро. "Я Воробьеву говорил, это нереальный проект, мы его не сможем реализовать. Просто потока не будет, не окупятся вложения", - рассказал Шестун. Год назад губернатор Подмосковья сообщил о приостановке разработки проекта, "чтобы не допустить ошибки". Он объяснил, что без интеграции с Москвой проект уязвим, а инвесторы не торопятся финансировать легкое метро. Еще один конфликт возник с главой управления "К" ФСБ Ивана Ткачева. РБК выяснил подробности уголовного дела главы Серпуховского района Александра Шестуна. Признаки криминальной схемы следователи обнаружили в истории продажи администрацией четырех земельных участков в 2010 годуВ материалах дела говорится о превышении Шестуном должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По версии следствия, в сентябре 2008 года он утвердил своим постановлением проект границ земельных участков в деревне Борисово. Об этом стало известно неустановленным лицам, которые представляли интересы компании "Центр" и знали о том, что при наличии строений у компании будет первоочередное право приобрести ее в собственность по заниженной налоговой ставке. В августе 2009 года неустановленные представители компании обратились в администрацию Серпуховского района с заявлением о предоставлении в аренду на три года участков под строительство торгового центра.В материалах говорится, что обращавшиеся не собирались строить торговый центр и "ресурсов на это не имели". Тем не менее Александр Шестун подписал четыре постановления о предоставлении в аренду "Центру" земельных участков. Сразу же были заключены договоры аренды земельных участков, а затем глава администрации подписал постановления на выдачу разрешений на строительство первой очереди домиков для сторожей на этих земельных участках. К маю 2010 года на земельных участках в деревне Борисово было построено четыре домика для сторожей, а в сентябре они были зарегистрированы как собственность ООО "Центр".21 декабря 2010 года Шестун подписал распоряжение о предоставлении себе однодневного отпуска: в тот же день между генеральным директором компании "Центр" Сергеем Самсоновым и исполняющим обязанности главы района Сергеем Соколовым были подписаны соглашения о расторжении ранее заключенных договоров аренды и подписаны постановления о представлении данных участков в собственность ООО "Центр" по льготной цене".В результате компания приобрела участки за 628,8 тысячи рублей, что в сто раз меньше их общей кадастровой стоимости. При этом торговый центр построен не был, и оснований для приобретения участков по льготной стоимости не было. Ущерб бюджету следствие оценило в 62,8 миллиона рублей.Во время допроса Александр Шестун отказался признать свою вину и заявил, что должностных полномочий не превышал. "В подчинении у меня находились около 5 тыс. работников, и контролировать весь документооборот я не мог", — сказал он, сообщив следователю, что в 2008 году в связи с финансовым кризисом предприниматели из ООО "Центр" изменили концепцию плана строительства и вместо крупного торгового центра решили построить более мелкий. Сейчас на этой земле находятся мелкие магазины-склады, а также необходимая инфраструктура: дороги, котельная, инженерные коммуникации."Большая часть земельного участка находится в собственности ООО "Центр" и эксплуатируется в соответствии с целями, на которые он выделялся", — утверждает Шестун, добавив, что не принуждал своих заместителей Пирковского и Соколова к подписанию разрешения на строительство и на выделение земли. Ранее он заявил о конфликте с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым и другими высокопоставленными лицами, который, по его мнению, привел к "войне" и аресту. По словам чиновника, Воробьев отказался выдать лицензию на добычу песка и гравия на неиспользуемых землях, которые тем не менее стояли на учете.Второй конфликт с главой региона возник по поводу строительства легкого метро. "Я Воробьеву говорил, это нереальный проект, мы его не сможем реализовать. Просто потока не будет, не окупятся вложения", - рассказал Шестун. Год назад губернатор Подмосковья сообщил о приостановке разработки проекта, "чтобы не допустить ошибки". Он объяснил, что без интеграции с Москвой проект уязвим, а инвесторы не торопятся финансировать легкое метро. Еще один конфликт возник с главой управления "К" ФСБ Ивана Ткачева.



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