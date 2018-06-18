Столичным водителям рекомендовали пересесть на общественный транспорт вечером из-за ливня

18 июня 2018 г. Сильный ветер и грозы ожидаются в Москве во вторник

Во вторник, 19 июня, cтолицу ожидает переменная облачность. Ночью без осадков, во второй половине дня небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах гроза, температура в Москве 23-25, по области 21-26 градусов тепла.