Столичным водителям рекомендовали пересесть на общественный транспорт вечером из-за ливня

Центр организации дорожного движения рекомендовал пользоваться общественным транспортом в течение дня из-за прогнозируемого ливня. Об этом агентству "Москва"
сообщили в пресс-службе ЦОДД.
"Синоптики прогнозируют ливень. Будьте осторожны и внимательны на дороге. Днем и в вечерний час пик возможно осложнение движения - лучше пользоваться городским транспортом", - сказали в пресс-службе. Ранее Гидрометцентр сообщал
, что 19 июня местами ожидается небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах гроза, температура в Москве 23-25, по области 21-26 градусов тепла, ветер юго-западный и западный, 5-10 метров в секунду, при грозе с порывами 12-17 метров в секунду.