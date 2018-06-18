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Столичным водителям рекомендовали пересесть на общественный транспорт вечером из-за ливня
19 июня 2018 г. | Время публикации 11:34 | Последние изменения 13:35
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
Центр организации дорожного движения рекомендовал пользоваться общественным транспортом в течение дня из-за прогнозируемого ливня. Об этом агентству "Москва"сообщили в пресс-службе ЦОДД.

"Синоптики прогнозируют ливень. Будьте осторожны и внимательны на дороге. Днем и в вечерний час пик возможно осложнение движения - лучше пользоваться городским транспортом", - сказали в пресс-службе. Ранее Гидрометцентр сообщал, что 19 июня местами ожидается небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах гроза, температура в Москве 23-25, по области 21-26 градусов тепла, ветер юго-западный и западный, 5-10 метров в секунду, при грозе с порывами 12-17 метров в секунду.
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