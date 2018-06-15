Иностранные болельщики, задержанные за кражи, шокированы порядками в столичных СИЗО

Зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачёва опубликовала в "Московском комсомольце"
статью об иностранных болельщиках, попавших в СИЗО. По ее словам, многие из них недовольны тем, что воду из кранов нельзя пить, а также невозможно сменить одежду и свободно принять душ. Всего, по словам журналистки, задержаны три мексиканца, два казаха и один гражданин Ирана.
Один из задержанных, 54-летний мексиканец, рассказал, что долго собирал деньги, чтобы поехать на чемпионат, и ему пришлось лететь через Париж. В итоге у него кончились деньги, и он взял в аэропорту "Домодедово" чужую сумку. "Я не знал, что там так много денег. Думал, что чуть-чуть", - заявил иностранец, однако, по словам журналистки, из его рассказа сложно понять, сколько именно было денег в украденной сумке - 8 или 80 тысяч долларов. Деньги он пересчитал уже в отеле и поделился с двумя друзьями-мексиканцами. Всех троих задержали в тот же день благодаря камерам видеонаблюдения в аэропорту "Домодедово".
36-летнего гражданина Ирана задержали по подозрению в краже тысячи долларов в гостинице на Красной Пресне. Мужчина - бизнесмен, торгующий одеждой - не признает своей вины, заявляя, что он "достаточно богатый человек, чтобы воровать какую-то тысячу долларов". "Говорил, что готов заплатить любой залог, чтобы его только отпустили, но суд отправил его в СИЗО", - рассказала Меркачева "Интерфаксу"
.
По ее словам, задержанные не могут позвонить домой и сообщить, что с ними случилось: звонок родным возможен только с разрешения следователя. А экстрадиция иностранцев осуществляется крайне редко: если задержанных признают виновными, отбывать наказание им придется в России. Скорее всего, все они смогут отделаться исправительными работами. Впоследствии Меркачева сообщила радиостанции "Говорит Москва"
, что на ее статью откликнулись множество людей с предложением помочь иностранцам - передать им еду и воду в бутылках.
"К ним съездили вчера из управления. Со всеми поговорили, выяснилось, что среди задержанных мексиканских болельщиков есть одна женщина. Они, конечно, не очень понимают, как правила могут быть у нас такие, а у них другие совсем. Ну и в принципе, по их словам, их никогда раньше не арестовывали даже у них в Мексике. Опять же, это надо всё проверять, может быть, выяснится, что они опасные рецидивисты и были сто пятьдесят раз задержаны за кражи", - рассказала Меркачева.
Начальник СИЗО-5 Денис Папуша в свою очередь сообщил журналистам, что в изоляторе по подозрению в кражах содержатся трое иностранных граждан, и никто из них не жалуется на содержание. Он добавил, что арестованные имеют круглосуточный доступ к чистой воде и могут ходить в спортзал, а каждая камера оборудована телевизором. Мексиканцам предоставили русско-испанский разговорник.
Представитель столичного управления ФСИН Сергей Цыганков сказал, что задержанным дали возможность принять душ, переодеться в чистую одежду. Иностранцам разъяснили их права, а также предоставили постельные принадлежности и возможность ежедневной прогулки. По словам Цыганкова, все арестанты получают трехразовое питание, в камерах помимо водопроводной, есть и кипяченая вода. Кроме того, они могут купить воду, еду и непродовольственные товары через интернет-магазин.