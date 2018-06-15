Иностранные болельщики, задержанные за кражи, шокированы порядками в столичных СИЗО

19 июня 2018 г. В столице по подозрению в краже задержали болельщицу из Колумбии

Пожилая болельщица из Колумбии вытащила из кармана москвича 200 рублей и билет на закончившийся матч Мексика — Германия. Женщина задержана, в изоляторах находятся еще четверо иностранцев, подозреваемых в кражах.