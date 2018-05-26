Собянина упоминали в публикациях о ЧМ чаще, чем Роналду

Мэр Москвы Сергей Собянин оказался главной "звездой" чемпионата мира по футболу
, судя по упоминаниям в СМИ на эту тему. По данным "СКАН-Интерфакс"
, о столичном градоначальнике писали чаще, чем о капитане сборной Португалии Криштиану Роналду.
Система анализировала публикации в федеральных и региональных СМИ за наиболее активный период подготовительной кампании с 1 января по 13 июня. В исследовании говорится, что ключевыми фигурами сообщений стали губернаторы и мэры городов, принимающих матчи мундиаля. Собянина журналисты упоминали чаще других (1692 публикации). Роналду до начала чемпионата посвятили 1431 публикацию.
В конце мая соцсети заполонили хвалебные посты знаменитостей
о деятельности столичного мэра под тэгами #мэрСобянин и #ЗаСобянина. Подобную активность в интернете можно было наблюдать в апреле, а также в октябре 2017 года перед официальным стартом президентской кампании. Тогда в соцсетях резко набрали популярность публикации с тэгом #жизньналаживается
.
Действующего мэра Москвы начали пиарить буквально на каждом шагу
еще до официального старта предвыборной кампании. Соцсети предлагают бонусы за просмотр рекламных роликов, славящих Собянина, его лицо красуется на буклетах многофункциональных центров "Мои документы", на главной странице портала "Наш город", который с недавних пор стал именоваться "порталом мэра", на телеэкранах в вагонах метро. По данным СМИ, политический пиар обходится Собянину в 13 миллиардов рублей.