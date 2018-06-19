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Температура в Москве во вторник побила рекорд года
19 июня 2018 г. | Время публикации 18:58
Рубрики: Погода  
 
Global Look Press
Температура воздуха на основной столичной метеостанции на ВДНХ к 16:00 поднялась до 28 градусов, что стало рекордом для 2018 года, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометеобюро Москвы и Московской области.

Предыдущий максимум был установлен 2 мая, когда воздух прогрелся до 27,9 градуса. Однако до абсолютного максимума для 19 июня пока еще далеко: в 1897 году в этот день воздух прогрелся до 31,8 градуса.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня в Москве сохранится ветреная погода с порывами до 17 метров в секунду, но дожди пройдут лишь в среду; в четверг и пятницу осадков не ожидается. 20 июня днем воздух в столице прогреется до 22-24 градусов, 21 июня - до 24-26 градусов, а 22 июня - до 28-30 градусов.
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