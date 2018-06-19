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Жителей Подмосковья просят позаботиться о птенцах, выпадающих из гнезда
19 июня 2018 г. | Время публикации 17:20
Рубрики: Животные  
 
Портал Правительства Московской области
В Подмосковье начался период слетков, или птенцов, покидающих гнездовья. Как сообщается на сайте министерства экологии и природопользования Московской области, слетки спархивают вниз, но делают это неумело, и часто становятся жертвами животных или настойчивого интереса людей.

Как отметил глава министерства Александр Коган, слетки любопытны и практически не боятся человека, а чаще всего недалеко от упавшего слетка находятся родители, которые помогут ему вернуться в гнездо. По его словам, птенца ни в коем случае нельзя забирать домой, где он погибнет: его следует осторожно взять платком или салфеткой и убрать подальше в траву или кусты. Однако лучше всего посадить птенца на ветку, на уровень вытянутой вверх руки. "Так вы защитите слетка от хищников, и он не пострадает, если будет падать", - отмечается на сайте.

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Вторник, 19 июня 2018 г. // Последняя новость 17:20
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