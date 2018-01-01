В мэрии Москвы объяснили решение убрать, наконец, турникеты из всего общественного транспорта

Турникеты во всем наземном транспорте Москвы отменят не позднее 1 сентября. Такое решение столичное правительство приняло на заседании во вторник, передает "Интерфакс"
. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отмене турникетов в автобусах
к осени.
"Турникеты стали эффективным средством борьбы с безбилетным проездом, однако существенно снизили скорость движения общественного транспорта и комфорт пассажиров. К началу 2018 года недостатки системы турникетов стали серьезно перевешивать ее преимущества. Затруднения при посадке существенно снижают эффективность функционирования выделенных полос для общественного транспорта ", - объяснили в пресс-службе мэра.
Там отметили, что отмена турникетов позволит пассажирам сократить время в пути в среднем на 5-15 минут. Для оплаты проезда у всех дверей автобусов и троллейбусов "Мосгортранса" останутся валидаторы. В пресс-службе признали, что на маршрутах без турникетов "на первых порах увеличивается число безбилетников, однако это не критично благодаря работе службы контроля".
Первые турникеты в столичном общественном транспорте появились в 2001 году. Как писала "Медуза", их установка обошлась мэрии во главе с Юрием Лужковым в 94 миллиона долларов
. Город также оплачивал использование патента на изобретение устройства, состоящего из валидатора, турникета и палок. За 2008-2010 годы сумма роялти составила 910,4 миллиона рублей.
Сергей Собянин с 2011 года обещал избавить общественный транспорт Москвы от турникетов. Однако впоследствии столичные чиновники неоднократно говорили, что время еще не пришло, так как пассажиры норовят проехать зайцами. В 2016 году турникеты начали исчезать с некоторых маршрутов. 1 января 2018 года их сняли с популярных маршрутов автобусов
большой вместимости, а с 16 июня без турникетов стали работать все трамваи
.
В транспортном комплексе Москвы пояснили, что решение отменить турникеты стало возможным, "в том числе, из-за существенного увеличения доли безлимитных билетов на автобусах особо большой вместимости на маршрутах сети "Магистраль".