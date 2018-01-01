NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
19
июня
pda
Поиск
Архив

В мэрии Москвы объяснили решение убрать, наконец, турникеты из всего общественного транспорта
19 июня 2018 г. | Время публикации 16:53
Рубрики: Общественный транспорт  
 
Moscow-Live.ru
Турникеты во всем наземном транспорте Москвы отменят не позднее 1 сентября. Такое решение столичное правительство приняло на заседании во вторник, передает "Интерфакс". Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отмене турникетов в автобусах к осени.

"Турникеты стали эффективным средством борьбы с безбилетным проездом, однако существенно снизили скорость движения общественного транспорта и комфорт пассажиров. К началу 2018 года недостатки системы турникетов стали серьезно перевешивать ее преимущества. Затруднения при посадке существенно снижают эффективность функционирования выделенных полос для общественного транспорта ", - объяснили в пресс-службе мэра.

Там отметили, что отмена турникетов позволит пассажирам сократить время в пути в среднем на 5-15 минут. Для оплаты проезда у всех дверей автобусов и троллейбусов "Мосгортранса" останутся валидаторы. В пресс-службе признали, что на маршрутах без турникетов "на первых порах увеличивается число безбилетников, однако это не критично благодаря работе службы контроля".

Первые турникеты в столичном общественном транспорте появились в 2001 году. Как писала "Медуза", их установка обошлась мэрии во главе с Юрием Лужковым в 94 миллиона долларов. Город также оплачивал использование патента на изобретение устройства, состоящего из валидатора, турникета и палок. За 2008-2010 годы сумма роялти составила 910,4 миллиона рублей.

Сергей Собянин с 2011 года обещал избавить общественный транспорт Москвы от турникетов. Однако впоследствии столичные чиновники неоднократно говорили, что время еще не пришло, так как пассажиры норовят проехать зайцами. В 2016 году турникеты начали исчезать с некоторых маршрутов. 1 января 2018 года их сняли с популярных маршрутов автобусов большой вместимости, а с 16 июня без турникетов стали работать все трамваи.

В транспортном комплексе Москвы пояснили, что решение отменить турникеты стало возможным, "в том числе, из-за существенного увеличения доли безлимитных билетов на автобусах особо большой вместимости на маршрутах сети "Магистраль".
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Турникеты во всех автобусах столицы уберут к сентябрю
18 июня 2018 г.
Турникеты во всех автобусах столицы уберут к сентябрю
Для полной ликвидации турникетов в автобусах необходимо закупить и установить около двух-трех тысяч валидаторов. Эту работу планируется завершить к сентябрю, а до конца года планируется полностью обновить парк автобусов.
10 июня 2018 г.
1 января 2018 г.
19 января 2018 г.
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
19.06.2018   17:47
5
13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Вторник, 19 июня 2018 г. // Последняя новость 17:20
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>