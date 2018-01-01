В мэрии Москвы объяснили решение убрать, наконец, турникеты из всего общественного транспорта

18 июня 2018 г. Турникеты во всех автобусах столицы уберут к сентябрю

Для полной ликвидации турникетов в автобусах необходимо закупить и установить около двух-трех тысяч валидаторов. Эту работу планируется завершить к сентябрю, а до конца года планируется полностью обновить парк автобусов.