Суд отказался взыскать с полигона "Ядрово" 1,4 миллиона рублей за вред жителям

17 июня 2018 г. Референдум по скандальной свалке в Волоколамске перенесли на сентябрь

Накануне на центральной площади города прошел очередной пикет, в котором приняли участие несколько сотен человек. Активисты требовали вывезти фильтрат с мусорного полигона "Ядрово".