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Суд отказался взыскать с полигона "Ядрово" 1,4 миллиона рублей за вред жителям
19 июня 2018 г. | Время публикации 19:40 | Последние изменения 20:16
Рубрики: Экология  
 
Волоколамский городской суд Московской области
Волоколамский городской суд Московской области отказался удовлетворить иск местных жителей к ООО "Ядрово", требующих 1,4 миллиона рублей компенсации за вред от работы мусорного полигона. Об этом сообщает РАПСИ.

Истцы требовали отстранить оператора свалки, так как он не справился со своими обязанностями, прекратить сбор и транспортировку мусора и провести рекультивацию "Ядрово". Если полигон не закроется, жители Волоколамска постоянно будут подвергаться опасности, отметили заявители.

По их мнению, полигон эксплуатируется с нарушениями, что отрицательно влияет на здоровье и лишает жителей конституционного права на благоприятную окружающую среду. Адвокат Марина Батова, в свою очередь, обратила внимание, что "Ядрово" заполнено на сто процентов, а ООО неоднократно привлекалось к административной ответственности за несоблюдение экологических требований.

Представитель ответчика Гильдан Гараев, со своей стороны, просил отказать в иске, так как "из представленных истцами материалов никак не прослеживается связь между имеющимися у заявителей хроническими заболеваниями и деятельностью полигона "Ядрово". Представители Минэкологии Московской области и администрации Волоколамского района выступили на стороне ответчика.

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