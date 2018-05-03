Суд отказался взыскать с полигона "Ядрово" 1,4 миллиона рублей за вред жителям

Волоколамский городской суд Московской области отказался удовлетворить иск местных жителей к ООО "Ядрово", требующих 1,4 миллиона рублей компенсации за вред от работы мусорного полигона. Об этом сообщает РАПСИ
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Истцы требовали отстранить оператора свалки, так как он не справился со своими обязанностями, прекратить сбор и транспортировку мусора и провести рекультивацию "Ядрово". Если полигон не закроется, жители Волоколамска постоянно будут подвергаться опасности, отметили заявители.
По их мнению, полигон эксплуатируется с нарушениями, что отрицательно влияет на здоровье и лишает жителей конституционного права на благоприятную окружающую среду. Адвокат Марина Батова, в свою очередь, обратила внимание, что "Ядрово" заполнено на сто процентов, а ООО неоднократно привлекалось к административной ответственности за несоблюдение экологических требований.
Представитель ответчика Гильдан Гараев, со своей стороны, просил отказать в иске, так как "из представленных истцами материалов никак не прослеживается связь между имеющимися у заявителей хроническими заболеваниями и деятельностью полигона "Ядрово". Представители Минэкологии Московской области и администрации Волоколамского района выступили на стороне ответчика.