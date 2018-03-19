

Ночные морозы и оттепель днем ожидают москвичей до конца недели Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru



В ночь на вторник, 20 марта, в Москве ожидается до 7-9 градусов мороза, днем - от 0 до плюс 2 градусов; в ночь на среду подморозит до 8-10 градусов, днем ожидается около ноля. Похожие температурные показатели прогнозируются в остальные дни начавшейся недели: среднесуточная температура воздуха будет отставать от нормы на 3-6 градусов.



В среду, 21 марта, ночью местами может пройти небольшой снег, минимальная температура минус 8 - минус 10 в Москве и до минус 13 градусов по области. Днем снег ожидается повсеместно, максимальная температура составит от минус одного до плюс одного градуса в Москве и до минус четырех градусов - по области.



В четверг, 22 марта, местами пройдет небольшой снег, ночью минус 8 - минус 10 в Москве и до минус 13 градусов по области. Днем в столице будет от минус одного до минус трех, по области до минус 6 градусов. В пятницу и субботу, 23 и 24 марта, местами пройдет небольшой снег. Ночью в пятницу температура составит минус 8 - минус 13, в субботу - от минус 6 до минус 13. Днем температура составит от минус четырех до плюс одного градуса. В течение недели в столичном регионе ночью будет морозно, а в дневные часы ожидаются оттепели. Об этом сообщает Гидрометцентр России В ночь на вторник, 20 марта, в Москве ожидается до 7-9 градусов мороза, днем - от 0 до плюс 2 градусов; в ночь на среду подморозит до 8-10 градусов, днем ожидается около ноля. Похожие температурные показатели прогнозируются в остальные дни начавшейся недели: среднесуточная температура воздуха будет отставать от нормы на 3-6 градусов.В среду, 21 марта, ночью местами может пройти небольшой снег, минимальная температура минус 8 - минус 10 в Москве и до минус 13 градусов по области. Днем снег ожидается повсеместно, максимальная температура составит от минус одного до плюс одного градуса в Москве и до минус четырех градусов - по области.В четверг, 22 марта, местами пройдет небольшой снег, ночью минус 8 - минус 10 в Москве и до минус 13 градусов по области. Днем в столице будет от минус одного до минус трех, по области до минус 6 градусов. В пятницу и субботу, 23 и 24 марта, местами пройдет небольшой снег. Ночью в пятницу температура составит минус 8 - минус 13, в субботу - от минус 6 до минус 13. Днем температура составит от минус четырех до плюс одного градуса.



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