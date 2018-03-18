СК проверяет два факта нарушений на выборах в Москве, но угловных дел не будет

Главное управление Следственного комитета по Москве проводит проверку по двум фактам нарушений на выборах президента России в столице. Однако эти нарушения незначительные, признаков преступлений в них не усматривается, и уголовные дела возбуждаться не будут, сообщил ТАСС руководитель столичного главка СК Александр Дрыманов.
Одно из нарушений связано с тем, что пожилая женщина получила бюллетень для своего парализованного мужа. Подробностей о втором случае Дрыманов не привел. В пресс-центре МВД России сообщали, что на момент закрытия избирательных участков органы внутренних дел не зафиксировали нарушений, способных повлиять на ход и итоги выборов президента.
Ранее Центризбирком обратился в МВД после того, как члену одной из территориальных избирательных комиссий Москвы, представителю "Яблока" Павлу Мельникову удалось дважды проголосовать
на президентских выборах в качестве эксперимента - в московском районе Митино и подмосковном Одинцово. Он пояснил, что условия для неоднократного голосования создает система "Мобильный избиратель".
Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщали, что на двух избирательных участках бюллетени признаны недействительными. Однако, судя по номерам, эти участки находятся не там, где "экспериментировал" Мельников, а в Преображенском районе и в Кузьминках.
"Был вопрос по участку 1204 - действительно, в руках было два бюллетеня, которые опустил избиратель. Принято решение опечатать урны и при подведении итогов все бюллетени этой урны будут признаны недействительными. И второй такой же случай на участке 1353, принято аналогичное решение", - цитирует Горбунова РИА "Новости"
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Руководитель Общественного штаба Москвы по наблюдению за выборами президента РФ Алексей Венедиктов пообещал, что система "Мобильный избиратель" будет усовершенствована к сентябрьским выборам столичного мэра. Глава Центризбиркома Элла Памфилова в понедельник заявила, что серьезных жалоб
на нарушения в ходе выборов "не зафиксировано пока".
По ее словам, в сравнении с предыдущими выборами президента в 2012 году, "даже если посмотреть на так называемую карту нарушений", сообщений о возможных нарушениях поступило в два раза меньше. Движение в защиту прав избирателей "Голос" со своей стороны назвало Москву в числе трех регионов, лидирующих по нарушениям
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