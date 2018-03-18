СК проверяет два факта нарушений на выборах в Москве, но угловных дел не будет

18 марта 2018 г. ЦИК заявил в полицию на представителя "Яблока", который "сломал" систему и проголосовал дважды

"Яблочник" Павел Мельников заявил, что система "Мобильный избиратель" создает условия для неоднократного голосования. В подтверждение этому он проголосовал по открепительному на участках в Москве и Подмосковье.