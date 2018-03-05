Активисты Волоколамска провели альтернативные выборы на "похоронном" пикете против свалки "Ядрово" (ВИДЕО)

15 марта 2018 г. На свалке в Клину, против которой прошел 5-тысячный митинг, началась экстренная дегазация

На полигоне "Алексинский карьер" начались работы по экстренной дегазации, пробурено 20 скважин. А рекультивация полигона "Ядрово" начнется в ближайшее время, негативные последствия будут полностью ликвидированы к 15 июня.