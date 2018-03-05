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Активисты Волоколамска провели альтернативные выборы на "похоронном" пикете против свалки "Ядрово" (ВИДЕО)
19 марта 2018 г. | Время публикации 13:08 | Последние изменения 16:20
Рубрики: Экология  
 
МБХ медиа / YouTube
В Волоколамском районе Подмосковья прошел пикет против мусорного полигона "Ядрово". Участники бойкотировали президентские выборы, устроив панихиду по экологии в районе и собственный избирательный участок на свалке, сообщает mbk.sobchakprotivvseh.ru. Как рассказал организатор пикета Артем Любимов, акция призвана привлечь внимание к "полному игнорированию" экологических проблем в районе.

"От Волоколамска была организована траурная процессия с венками, ехала машина ритуальной службы, а за ней еще порядка ста автомобилей. У полигона люди несли венки, после чего проголосовали в мусорную урну. На настоящих выборах не голосовали, говорят: "Власть нас не слышит, мы не будем участвовать в голосовании", - заявил Любимов, который работает в территориальной избирательной комиссии Волоколамского района. По словам активиста, явка в районе ниже средней по Московской области на 10% и по состоянию на 18 часов составила 41,75%, что делает ее самой низкой в Подмосковье.

Волоколамцы добиваются закрытия полигона и отставки главы района Евгения Гаврилова. Одним из поводов для новой протестной акции стал тот факт, что местных жителей так и не обеспечили доступом к информации о содержании вредных веществ в воздухе. "Нам не говорят о том, насколько превышена предельно допустимая концентрация сероводорода в ночь с 17 на 18 марта. До этого местные жители зафиксировали на станции экомониторинга превышение в 5−7 раз, по инсайдерской информации, сегодня превышение аж в 20 раз, но официальных данных у нас нет. Люди все больше недовольны, в первую очередь тем, что от них скрывают информацию, хотя обещали", - пояснил активист.

По его словам, несмотря на составленную карту экстренной рекультивации "Ядрово", мусор продолжает поступать на свалку, а на сайте Мосэкомониторинга нет информации об экологической обстановке в Волоколамском районе. Протестующие опасаются, что станции Волоколамского района и не собираются подключать к базе сайта.



Напомним, "мусорная" проблема региона усугубилась в начале марта, когда жители сразу нескольких городов и районов Подмосковья вышли на массовые акции против местных свалок. На первый план в хронике протестов вышли полигоны "Ядрово" в Волоколамском районе и "Алексинский карьер" в Клину. После митингов на свалке "Ядрово" был введен режим чрезвычайной ситуации, и власти пообещали ликвидировать неприятные запахи к началу чемпионата мира по футболу. В то же время в МЧС регулярно рапортуют, что никаких превышений по вредным веществам в воздухе около полигонов нет.
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