У парка Горького появится новый вход с прогулочным бульваром со стороны Ленинского проспекта

Художественный совет комитета по архитектуре и градостроительству Москвы одобрил новый вход в парк имени Горького со стороны Ленинского проспекта. Как сообщили агентству "Москва"
в пресс-службе Москомархитектуры, новый вход облегчит доступ в парк и музей "Гараж" и создаст новое общественное пространство.
Новый вход, проект которого разработало бюро Wowhaus, расположится между НИТУ МИСиС и клинической больницей имени Пирогова и будет реализован в рамках программы "Моя улица". Сейчас на месте будущего прохода находятся несколько гаражей и хозяйственных построек, принадлежащих институту и больнице.
В дальнейшем там появятся прогулочный бульвар, пешеходная улица, зона крытого навеса и спуск на территорию парка и к музею "Гараж". Крытый навес пройдет вдоль основного пешеходного маршрута и будет упираться в небольшую смотровую площадку с видом на парк и город. Оттуда можно будет спуститься до уровня основной территории парка.
Напомним, в рамках программы "Моя улица" в этом году планируется благоустройство еще шести территорий
, включая территорию Кадашей и переулков в районе Солянки и Маросейки, территория в районе Киевского вокзала и у главного входа ВДНХ. Также планируется благоустроить площадь у станции метро "Улица 1905 года" и территорию Еврейского музея и центра толерантности на улице Образцова. Масштабных работ пообещали не проводить, однако портал "Медуза", изучив конкурсы на проведение соответствующих работ, составил интерактивную карту улиц, где ожидаются наибольшие неудобства
. В их число попали Строгинская пойма, улицы Косыгина и Лесная.