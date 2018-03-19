В Подмосковье признали недействительными почти 50 тысяч избирательных бюллетеней

Московская областная избирательная комиссия признала недействительными более 48 тысяч бюллетеней, сообщила председатель комиссии Ирина Коновалова. "Число недействительных бюллетеней составило 48,15 тысячи, число действительных - 3,655 миллиона", - цитирует ее ТАСС.
Коновалова напомнила, что результаты голосования аннулированы
на участке N1480 в Люберцах, где камеры зафиксировали вброс утром 18 марта. Председатель избирательной комиссии N1480 и член комиссии с правом решающего голоса, участвовавшие в фальсификации,
отстранены, им грозит уголовная ответственность.
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Кандидат в президенты России от КПРФ и народно-патриотических сил Павел Грудинин ранее сообщил, что в Московской области были примеры голосований по два-три раза
. В связи с этим Грудинин вынужденно согласился с оппозиционным политиком Алексеем Навальным, который еще до начала голосования утверждал, что Центризбирком РФ подготавливает площадку для "грандиозного мухлежа"
.
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блогера Ильи Варламова сообщали 18 марта о нарушениях в Егорьевском районе Подмосковья. "Людей приглашали на голосование почти поквартирным обходом. Из тех, кто задержался и пришел после 19.00, им сказали что за них уже проголосовали по паспортным данным предыдущего голосования. Даже не пустили на избирательный участок", - говорится в анонимно присланном сообщении.
По словам Коноваловой, наблюдатели из 34 стран, работавшие на выборах в Подмосковье, не зафиксировали нарушений на участках. "Международные наблюдатели объезжали участки, нарушений с их стороны зафиксировано не было, они положительно отзывались, завидовали нашим КОИБам, нашему пресс-центру в Одинцове", - сказала Коновалова, слова которой приводит РИАМО
.
Большие очереди на некоторых участках, на которые жаловались избиратели, Коновалова связала с новым механизмом голосования по месту пребывания. Она пояснила, что списки избирателей, которые решили проголосовать в Подмосковье, по инструкции ЦИК сшивались в одну книгу. "И с этой одной книгой одномоментно мог работать только один член комиссии. Улучшить или ускорить этот процесс мы не могли", - пояснила председатель Мособлизбиркома.
"Кроме того, было большое количество избирателей, которые решили проголосовать в Подмосковье в последние четыре дня. О них нам вообще ничего не было известно. Мы узнали о них уже когда они пришли на участки", - добавила Коновалова.Волоколамск, где весь март идут протесты против свалки, обрушил явку на выборах
По предварительным итогам голосования в Московской области, 74,49% голосов получил Владимир Путин. Павел Грудинин занял второе место, как и по России в целом, набрав 12,88%. На третьем месте с 5,5% - Владимир Жириновский. Ксении Собчак подмосковные избиратели отдали 2,15% процента голосов, Григорию Явлинскому - 1,34%, Борису Титову - 0,98%, Сергею Бабурину - 0,71%, Максиму Сурайкину - 0,66%.
По мнению главы Мособлизбиркома, окончательные итоги выборов по Подмосковью будут незначительно отличаться от предварительных, поскольку необработанными остались протоколы только десяти территориальных избирательных комиссий. Явка в Подмосковье составила 63,63% - на 2,4% больше, чем на президентских выборах 2012 года.
Лидерами по посещаемости выборов в регионе стали городские округа Котельники, Лосино-Петровский и Реутов, где явка превысила 75 процентов, а местами приближалась к 80 процентам. Среди аутсайдеров оказались Волоколамск - 44,23%, Озеры - 54,55%, Ликино-Дулево - 55,69%. В Волоколамске ранее звучали призывы бойкотировать выборы в связи с ситуацией вокруг свалкиа "Ядрово", закрытия которой требуют местные жители. В воскресенье там прошел пикет с имитацией похорон
и процедуры голосования в мусорную урну.
"Политическая ситуация, наверно, в Волоколамске. Там полдня была Марина Юденич [председатель Совета по правам человека при губернаторе Московской области], разбиралась с "Ядрово". Наверно, избиратели просто устали от той ситуации, которая сложилась", - прокомментировала глава областного избиркома (цитата по "Интерфаксу"
). Низкая явка также была зафиксирована в Орехово-Зуевском районе и Красноармейске.
Всего на территории Московской области в минувшее воскресенье проголосовали 3,7 миллиона человек, в том числе около 240 тысяч граждан, которые пришли на избирательные участки по месту пребывания. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что выборы в регионе прошли "чисто" и успешно.