Следующими переселенцами по программе реновации станут жители севера и запада столицы

Следующими переселенцами в рамках программы реновации могут стать жители Западного округа. Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, которого цитирует РИА "Новости"
.
"У нас по графику расписаны районы. Дальше будет Западный округ, у нас уже два дома готовы. Дальше мы готовим еще ряд домов на севере. У нас расписан почти каждый месяц, какие дома будут переезжать", – рассказал Хуснуллин. По его словам, в течение этого года начнется переселение в районе станции метро "Селигерская", которая откроется в ближайшие дни. Также, как сообщает "Интерфакс"
, начнется переселение в районе Бескудниково, где завершается отделка в стартовых домах.
"Расселение по программе реновации — это живой процесс, следующий переезд жителей может быть организован весной или летом, основываясь на желании людей. Мэр Сергей Собянин, дал поручение сделать практически во всех переселяемых домах рабочие штабы, чтобы максимально было удобно для жителей", - добавил глава стройкомплекса.
Между тем жители первого дома по программе реновации на улице Константина Федина жалуются на дороговизну
дополнительных квадратных метров для желающих расширить жилплощадь. Цены, которые переселенцам предлагают сейчас, практически вдвое превышают те, что озвучивались на старте программы, и не сильно отличаются от цен в коммерческих объектах. Жильцы пятиэтажек, для которых докупка комнат была решающим фактором при голосовании за снос, теперь оказались в невыгодном положении.
Кроме того, власти запустили процедуру аукционов
для квартир, на которые будут претендовать сразу несколько переселенцев, и многие полагают, что конечная цена в таком случае окажется еще выше. А льготную ипотеку участникам программы реновации решили не предоставлять
, заявив, что "ставки Центробанка из года в год падают, количество ипотечных кредитов увеличивается". При этом еще год назад власти уверяли, что механизм льготной ипотеки все же будет разработан.