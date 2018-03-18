Собчак вышла на третье место по числу голосов в некоторых районах Москвы, опередив Жириновского

Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак на выборах 18 марта в некоторых районах Москвы обошла Владимира Жириновского и заняла третье место после Владимира Путина и Павла Грудинина. Как сообщили "Интерфаксу"
в Мосгоризбиркоме, Собчак набрала 8,38% голосов в Тверском районе, где результат Жириновского составил 3,72%. Она также обошла лидера ЛДПР в районе Якиманка (7,48% против 3,54%), в Гагаринском районе (7,36% против 2,93%) и в районе Хамовники (7,36% против 3,58%).
По итогам обработки всех протоколов в Москве Владимир Путин на президентских выборах набрал 70,88%, на втором месте Павел Грудинин - 12,47%, на третьем месте Владимир Жириновский - 4,71%. Ксения Собчак заняла четвертое место с 4,08% голосов. Окончательные итоги выборов президента РФ будут подведены до конца этой недели. Председатель ЦИК Элла Памфилова ранее подчеркивала, что комиссия не будет торопиться с подведением итогов и рассмотрит все жалобы на нарушения.
Так, территориальный избирком аннулировал итоги выборов на избирательном участке N1480 в Люберцах, где был зафиксирован вброс бюллетеней
. Как рассказала председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова, вброс бюллетеней произошел в 9 утра 18 марта, его обнаружили по камерам видеонаблюдения. В результате урна была опечатана, а бюллетени признаны недействительными. Кроме того, движение в защиту прав избирателей "Голос" включило Москву и Московскую область в число регионов, лидировавших по числу нарушений на выборах
.
По словам активистов, чаще всего нарушения касались оформления избирательных участков, затрагивали права наблюдателей, членов комиссии, представителей СМИ, также наблюдалось нарушение тайны голосования или принуждение избирателей. Между тем московский Общественный штаб по наблюдению за выборами президента РФ отмечает, что критических нарушений в Москве не зафиксировано. Как пояснил замруководителя Общественного штаба, спикер Мосгордумы Алексей Шапошников "всего по видеоцентру было выявлено три технических проблемы, которые были устранены".
Центральная избирательная комиссия РФ, в свою очередь, обратилась в правоохранительные органы после сообщения о том, что члену ТИК, представителю "Яблока" Павлу Мельникову удалось дважды проголосовать на президентских выборах
. Мельников ранее заявил, что система "Мобильный избиратель" создает условия для неоднократного голосования, и ему удалось проголосовать по открепительному удостоверению в московском районе Митино и в подмосковном Одинцово. Зампредседателя ЦИКа Николай Булаев назвал "очень удивительным" тот факт, что член ТИК, "вместо того чтоб следить за нарушениями закона, сам нарушает закон". Он также заверил, что система "Мобильный избиратель" сработала "очень хорошо", а "сбои были на сотые доли процента".
При этом количество избирателей Владимира Путина возросло на 1,2 миллиона человек или в 1,6 раза по сравнению с 2012 годом, сообщил журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Его цитирует ТАСС. "Если говорить о голосах лидеров, то в абсолютных цифрах Владимир Владимирович получил порядка 3,202 миллиона голосов, это в 1,6 раза больше, чем он получил в Москве в 2012 году, а в абсолютных цифрах это больше на 1,2 миллиона голосов", - сказал Горбунов.
Глава Мосгоризбиркома также отметил, что явка избирателей на выборах президента РФ в Москве, по данным на 18:00, составила 52,7% против 49,12% на предыдущих выборах президента в 2012 году. Больше всего избирателей к 18:00 проголосовало в районе Нагорный (66,01%), в Текстильщиках (58,95%) и Молжаниновском районе (58,87%).