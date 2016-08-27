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Экс-директор сгоревшей типографии в Москве, где погибли 17 человек, вышел из колонии по УДО
19 марта 2018 г. | Время публикации 18:40 | Последние изменения 18:44
Рубрики: Происшествия  
 
АГН "Москва" / Кардашов Антон
Окуловский районный суд Новгородской области освободил от дальнейшего отбывания наказания бывшего директора московской типографии Сергея Москвина, осужденного на 2,5 года колонии-поселения по делу о гибели 17 женщин при пожаре. Отбыв установленную законом часть наказания, Москвин подал ходатайство об условно-досрочном освобождении, говорится на сайте суда.

Суд исследовал материалы и пришел к выводу, что все условия для освобождения по УДО соблюдены. Представители колонии и 15 потерпевших, а также трое потерпевших и представитель прокуратуры Окуловского района не имели возражений против ходатайства Москвина.

Напомним, пожар в типографии на Алтуфьевском шоссе произошел утром 27 августа 2016 года. Погибли 17 женщин, в том числе 12 гражданок Киргизии. Москвин был признан виновным по части 3 статьи 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности"). Второй фигурант дела - главный инженер типографии Антон Яцков - получил 3,5 года колонии-поселения.

Суд пришел к выводу, что фигуранты дела грубо нарушили правила пожарной безопасности на предприятии, что привело к гибели людей при возгорании. Вынося приговор, суд учел раскаяние Москвина и признание им своей вины, а также прежде безупречную репутацию обвиняемых. О снисхождении к подсудимым просили некоторые родственники жертв пожара, так как подсудимые компенсировали им моральный вред.
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