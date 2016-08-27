Экс-директор сгоревшей типографии в Москве, где погибли 17 человек, вышел из колонии по УДО

18 августа 2017 г. Директор и главный инженер сгоревшей типографии, где погибли 17 человек, получили 2,5 и 3,5 года колонии

Директор предприятия на Альтуфьевском шоссе признал вину и выплатил компенсации родственникам погибших. Главный инженер вину не признал, так как, по словам его защитников, работал в другой фирме.