Грабитель, попытавшийся скрыться от полиции на трамвае, задержан на востоке столицы Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



Как сообщается, в 12:48 у дома 30 на Новогиреевской улице произошел уличный грабеж. Преступник отобрал у мужчины 5 тысяч рублей, угрожая предметом, похожим на пистолет, и попытался скрыться, сев в трамвай.



Потерпевший сообщил о происшествии в полицию. Подозреваемый был задержан и доставлен в участок, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.162 УК РФ (разбой). Санкции по этой статье предусматривают принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного. На востоке Москвы задержан грабитель, который попытался скрыться от полиции на трамвае. Об этом сообщили корреспонденту "Российской газеты" в пресс-службе столичного ГУ МВД.Как сообщается, в 12:48 у дома 30 на Новогиреевской улице произошел уличный грабеж. Преступник отобрал у мужчины 5 тысяч рублей, угрожая предметом, похожим на пистолет, и попытался скрыться, сев в трамвай.Потерпевший сообщил о происшествии в полицию. Подозреваемый был задержан и доставлен в участок, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.162 УК РФ (разбой). Санкции по этой статье предусматривают принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного.



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