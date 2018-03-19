NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
19
марта
pda
Поиск
Архив

Грабитель, попытавшийся скрыться от полиции на трамвае, задержан на востоке столицы
19 марта 2018 г. | Время публикации 15:18 | Последние изменения 15:56
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
На востоке Москвы задержан грабитель, который попытался скрыться от полиции на трамвае. Об этом сообщили корреспонденту "Российской газеты" в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Как сообщается, в 12:48 у дома 30 на Новогиреевской улице произошел уличный грабеж. Преступник отобрал у мужчины 5 тысяч рублей, угрожая предметом, похожим на пистолет, и попытался скрыться, сев в трамвай.

Потерпевший сообщил о происшествии в полицию. Подозреваемый был задержан и доставлен в участок, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.162 УК РФ (разбой). Санкции по этой статье предусматривают принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья
Новость на Яндекс.карте
Развернуть карту

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
19.03.2018   21:08
2
17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Понедельник, 19 марта 2018 г. // Последняя новость 20:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>