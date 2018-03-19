Транспортный кластер появится в столице через 6 лет Рубрики: Общественный транспорт

Moscow-Live.ru



Как заявил директор административного департамента Минтранса Константин Пашков, новый кластер станет площадкой, где можно изучить экспонаты, получить опыт и применить его на практике, а эксперты смогут обсудить появившиеся у них идеи, связанные с развитием транспорта. Эскизный проект придумали и создали студенты университета, давшие проекту название "Образцово" (по одноименной улице, названной в честь профессора МИИТ). Согласно их планам, дворец культуры МИИТ реконструируют, а существующий спортивный комплекс для студентов переоборудуют с возможностью их трансформации в зрительные залы. На крыше будут летние игровые спортивные площадки.



Учебный корпус в Новосущевском переулке переделают в современное общежитие для студентов и аспирантов со спортивными площадками и местами отдыха на крыше. Будут там столовая, универсальный спортзал. Учебно-лабораторный корпус N1 реконструируют, создадут внутренние остекленные крытые дворы-атриумы. Здание расширят за счет надстройки этажей и строительства конференц-зала. Все здания трех участков свяжут между собой надземными переходами. В общей сложности проектирование всех зданий займет не менее года, стройка - не менее двух лет, в проект вложат не менее 20 миллиардов рублей.



Минтранс приступил к проектированию технологического транспортного кластера, который расположится на территории Российского транспортного университета (МИИТ) в Москве. Как пишет "Российская газета" , там появится конгресс-выставочный центр с подземной парковкой, фундаментальная научная библиотека транспорта, национальный музей транспорта, учебно-испытательная лаборатория, а также национальный центр цифрового инжиниринга, испытаний и сертификации интеллектуальных транспортных систем.Как заявил директор административного департамента Минтранса Константин Пашков, новый кластер станет площадкой, где можно изучить экспонаты, получить опыт и применить его на практике, а эксперты смогут обсудить появившиеся у них идеи, связанные с развитием транспорта. Эскизный проект придумали и создали студенты университета, давшие проекту название "Образцово" (по одноименной улице, названной в честь профессора МИИТ). Согласно их планам, дворец культуры МИИТ реконструируют, а существующий спортивный комплекс для студентов переоборудуют с возможностью их трансформации в зрительные залы. На крыше будут летние игровые спортивные площадки.Учебный корпус в Новосущевском переулке переделают в современное общежитие для студентов и аспирантов со спортивными площадками и местами отдыха на крыше. Будут там столовая, универсальный спортзал. Учебно-лабораторный корпус N1 реконструируют, создадут внутренние остекленные крытые дворы-атриумы. Здание расширят за счет надстройки этажей и строительства конференц-зала. Все здания трех участков свяжут между собой надземными переходами. В общей сложности проектирование всех зданий займет не менее года, стройка - не менее двух лет, в проект вложат не менее 20 миллиардов рублей.



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