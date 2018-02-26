Плакаты с просьбой уступать места беременным женщинам появятся в метро

26 февраля 2018 г. Беременным пассажиркам метро начали раздавать специальные значки, чтобы им уступали места

Пассажирки в положении могут прийти на стойку "Живое общение" на станциях метрополитена и МЦК и получить значок с надписью "Спасибо, что уступили место будущей маме". Акция проходит в пилотном режиме и может стать постоянной.