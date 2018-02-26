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Плакаты с просьбой уступать места беременным женщинам появятся в метро
19 марта 2018 г. | Время публикации 09:34 | Последние изменения 12:59
Рубрики: Метрополитен  
 
Moscow-Live.ru
В поездах Московского метрополитена появится около трех тысяч плакатов с просьбой уступать места беременным женщинам. На стикерах будет написано "Уступайте, пожалуйста, места будущим мамам. Пусть яркий красный значок станет символом вежливости и доброты". Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Кроме того, 19 марта на стойках "Живое общение" на 18 станциях метро и Московского центрального кольца снова начали раздавать значки "Спасибо, что уступили место будущей маме". Как напомнил глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов, первая такая акция прошла в феврале, когда на стойках "Живое общение" раздали 600 значков. "Их разобрали за неделю, поэтому мы решили заказать еще одну партию (тысячу значков) и продлить акцию", - пояснил Ликсутов, добавив, что цель акции - повысить уровень социальной ответственности горожан.

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