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Станции метро "Котельники", "Жулебино" и "Лермонтовский проспект" закроют на неделю
19 марта 2018 г. | Время публикации 17:18 | Последние изменения 17:32
Рубрики: Метрополитен  
 
Агентство городских новостей Москва / Зыков Кирилл
Станции "Котельники", "Жулебино" и "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии закроются на неделю с 24-го по 30 марта из-за строительства Кожуховской линии. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Московского метрополитена.

Поезда в эти дни будут следовать от станции "Планерная" до "Выхино" и обратно. Метро возобновит работу в обычном режиме 31 марта. На время закрытия участка для пассажиров организуют бесплатные маршруты автобусов: КМ1 "Метро "Выхино" - метро "Жулебино" с остановкой у станции "Лермонтовский проспект" и КМ2 "Метро "Кузьминки" - метро "Котельники" с остановкой у станции "Жулебино".

В пресс-службе пообещали, что интервал движения автобусов составит менее одной минуты. Для разгрузки станции метро "Выхино" пригородные электрички 24-30 марта будут проезжать одноименную железнодорожную станцию без остановки.

В связи с этим пассажиры электричек смогут проехать по бесплатным разовым билетам в направлениях "туда" и "туда-обратно" от станций Панки, Ухтомская, Люберцы-1 и Косино до станций Вешняки, Плющево, Перово, Фрезер, Новая, Сортировочная, Электрозаводская, Казанский вокзал. Билеты можно будет получить в кассах указанных станций.

Для пересадки на метро и Московское центральное кольцо пассажиры электричек смогут воспользоваться железнодорожными станциями: Новая (пересадка на метро "Авиамоторная"), Электрозаводская (пересадка на одноименную станцию подземки), Казанский вокзал (станция метро "Комсомольская"), Фрезер (станция МЦК "Андроновка").
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