Воспламенившийся мусорный контейнер на севере Москвы повредил три автомобиля

Пожар в мусорном контейнере в районе Отрадное на севере Москвы повредил три припаркованные поблизости машины, сообщает "360"
со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам собеседника портала, площадь возгорания контейнера составила 10 квадратных метров.
Источник отметил, что пожарно-спасательная служба смогла ликвидировать пламя только спустя час после прибытия. Причины возгорания в настоящий момент уточняются, проводится процессуальная проверка.
Как сообщается, в результате инцидента оказались повреждены припаркованные рядом с баком автомобили Ford и Renault, огонь задел передние фары и бамперы. Третий автомобиль - Nissan - пострадал сильнее, у него повреждены задние фары, бампер, молдинги, задняя дверь и стекло.