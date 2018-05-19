

Воспламенившийся мусорный контейнер на севере Москвы повредил три автомобиля Рубрики: Происшествия

Global Look Press



Источник отметил, что пожарно-спасательная служба смогла ликвидировать пламя только спустя час после прибытия. Причины возгорания в настоящий момент уточняются, проводится процессуальная проверка.



Как сообщается, в результате инцидента оказались повреждены припаркованные рядом с баком автомобили Ford и Renault, огонь задел передние фары и бамперы. Третий автомобиль - Nissan - пострадал сильнее, у него повреждены задние фары, бампер, молдинги, задняя дверь и стекло. Пожар в мусорном контейнере в районе Отрадное на севере Москвы повредил три припаркованные поблизости машины, сообщает "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам собеседника портала, площадь возгорания контейнера составила 10 квадратных метров.Источник отметил, что пожарно-спасательная служба смогла ликвидировать пламя только спустя час после прибытия. Причины возгорания в настоящий момент уточняются, проводится процессуальная проверка.Как сообщается, в результате инцидента оказались повреждены припаркованные рядом с баком автомобили Ford и Renault, огонь задел передние фары и бамперы. Третий автомобиль - Nissan - пострадал сильнее, у него повреждены задние фары, бампер, молдинги, задняя дверь и стекло.



Предыдущая статья | Следующая статья



Twitter Facebook ВКонтакте Пробки в Москве Баллы по шкале Яндекс.Пробок 19.05.2018 18:17 3 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00