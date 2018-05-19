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Воспламенившийся мусорный контейнер на севере Москвы повредил три автомобиля
19 мая 2018 г. | Время публикации 13:41
Рубрики: Происшествия  
 
Global Look Press
Пожар в мусорном контейнере в районе Отрадное на севере Москвы повредил три припаркованные поблизости машины, сообщает "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам собеседника портала, площадь возгорания контейнера составила 10 квадратных метров.

Источник отметил, что пожарно-спасательная служба смогла ликвидировать пламя только спустя час после прибытия. Причины возгорания в настоящий момент уточняются, проводится процессуальная проверка.

Как сообщается, в результате инцидента оказались повреждены припаркованные рядом с баком автомобили Ford и Renault, огонь задел передние фары и бамперы. Третий автомобиль - Nissan - пострадал сильнее, у него повреждены задние фары, бампер, молдинги, задняя дверь и стекло.
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Суббота, 19 мая 2018 г. // Последняя новость 17:03
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