

Рейсовый автобус столкнулся с легковушкой около станции метро "Коньково" Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



"В районе дома 29 по улице Островитянова легковой автомобиль марки Subaru столкнулся с рейсовым автобусом. В аварии травмы получил водитель Subaru", - рассказал собеседник агентства. Обстоятельства произошедшего пока устанавливаются.



Между тем в "Мосгортрансе" обвинили в произошедшем водителя легковушки. По данным учреждения, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с городским транспортом. В автобусе никто не пострадал, уточнил представитель "Мосгортранса". На юго-западе столицы в районе станции метро "Коньково" произошло ДТП с участием автобуса, следовавшего по маршруту N 196, и легкового автомобиля, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского управления ГИБДД. В результате инцидента пострадал один человек, отметили в ведомстве."В районе дома 29 по улице Островитянова легковой автомобиль марки Subaru столкнулся с рейсовым автобусом. В аварии травмы получил водитель Subaru", - рассказал собеседник агентства. Обстоятельства произошедшего пока устанавливаются.Между тем в "Мосгортрансе" обвинили в произошедшем водителя легковушки. По данным учреждения, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с городским транспортом. В автобусе никто не пострадал, уточнил представитель "Мосгортранса".



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