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Рейсовый автобус столкнулся с легковушкой около станции метро "Коньково"
19 мая 2018 г. | Время публикации 15:23
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
На юго-западе столицы в районе станции метро "Коньково" произошло ДТП с участием автобуса, следовавшего по маршруту N 196, и легкового автомобиля, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского управления ГИБДД. В результате инцидента пострадал один человек, отметили в ведомстве.

"В районе дома 29 по улице Островитянова легковой автомобиль марки Subaru столкнулся с рейсовым автобусом. В аварии травмы получил водитель Subaru", - рассказал собеседник агентства. Обстоятельства произошедшего пока устанавливаются.

Между тем в "Мосгортрансе" обвинили в произошедшем водителя легковушки. По данным учреждения, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с городским транспортом. В автобусе никто не пострадал, уточнил представитель "Мосгортранса".
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Суббота, 19 мая 2018 г. // Последняя новость 17:03
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