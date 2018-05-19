Рейсовый автобус столкнулся с легковушкой около станции метро "Коньково"

На юго-западе столицы в районе станции метро "Коньково" произошло ДТП с участием автобуса, следовавшего по маршруту N 196, и легкового автомобиля, сообщает агентство "Москва"
со ссылкой на пресс-службу городского управления ГИБДД. В результате инцидента пострадал один человек, отметили в ведомстве.
"В районе дома 29 по улице Островитянова легковой автомобиль марки Subaru столкнулся с рейсовым автобусом. В аварии травмы получил водитель Subaru", - рассказал собеседник агентства. Обстоятельства произошедшего пока устанавливаются.
Между тем в "Мосгортрансе" обвинили в произошедшем водителя легковушки. По данным учреждения, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с городским транспортом. В автобусе никто не пострадал, уточнил представитель "Мосгортранса".