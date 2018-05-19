Почти половина месячной нормы осадков выпала за сутки в столичном регионе Рубрики: Погода

Global Look Press



"Дожди в Москве и области с перерывами шли после полудня пятницы. За это время уже выпало 41% от месячной нормы осадков, которая в мае в городе составляет 51 мм", - рассказал



По словам собеседника агентства, в субботу дневная температура не превысит 20-22 градусов в Москве и 18-23 градусов тепла по области. Сила ветра составит 5-10 метров в секунду, однако его порывы будут достигать 15 метров в секунду.



В воскресенье в городе будет еще прохладнее - не более 16-18 градусов, однако обильных осадков уже не ожидается: они будут небольшими и пройдут местами. В понедельник погода станет более благоприятной. За прошедшие сутки в Москве и области зафиксировано выпадение 21 миллиметра осадков. Соответствующие показатели зафиксировала базовая столичная метеостанция на ВДНХ. При этом дожди с грозами продолжатся и в субботу."Дожди в Москве и области с перерывами шли после полудня пятницы. За это время уже выпало 41% от месячной нормы осадков, которая в мае в городе составляет 51 мм", - рассказал "Интерфаксу" представитель московского метеобюро.По словам собеседника агентства, в субботу дневная температура не превысит 20-22 градусов в Москве и 18-23 градусов тепла по области. Сила ветра составит 5-10 метров в секунду, однако его порывы будут достигать 15 метров в секунду.В воскресенье в городе будет еще прохладнее - не более 16-18 градусов, однако обильных осадков уже не ожидается: они будут небольшими и пройдут местами. В понедельник погода станет более благоприятной.



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