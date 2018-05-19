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МЧС предупредило москвичей о надвигающейся непогоде
19 мая 2018 г. | Время публикации 16:01
Рубрики: Погода  
 
Global Look Press
Столичное управление МЧС объявило экстренное предупреждение в связи с надвигающейся на Москву непогодой. По данным ведомства, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца дня в отдельных районах города ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра до 12-17 метров в секунду.

"Уважаемые москвичи и гости столицы! В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по г. Москве настоятельно рекомендует: будьте осторожны и внимательны", - подчеркивается на сайте ведомства.

В столичном транспортном комплексе между тем призвали водителей отказаться от поездок на личных автомобилях. "Весь день 19 мая будет идти дождь. Местами будет гроза и сильный ветер. При такой погоде на дорогах особенно опасно: ухудшается видимость, становится скользко. К тому же, порывы ветра могут привести к падению деревьев и рекламных щитов. Просим водителей отказаться от личных автомобилей. Вместо них рекомендуем пользоваться подготовленным к работе в сложных погодных условиях городским транспортом", - заявили в мэрии (цитата агентства "Москва").
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