После первого в этом году серьезного дождя Москва опять ушла под воду (ФОТО и ВИДЕО)

После продолжительного дождя, начавшегося накануне во второй половине дня, благоустроенные московские улицы снова оказались под водой. Подобная картина, когда городские улицы превращаются в реки, для столицы уже стала ежегодной традицией. При этом наиболее заметные потопы обычно происходят там, где были проведены работы по благоустройству.
Так, в Facebook группы Mash опубликована
видеозапись того, как после дождя на проезжей части в одном из районов города в воде погрязла машина скорой помощи. Двигатель автомобиля заглох, из-за чего выталкивать машину из неожиданно образовавшегося моря пришлось оказавшимся неподалеку случайным прохожим.
Фотографии затопленных улиц появились и в сообществе
жителей Пресненского района. Горожане отмечают, что такое в Москве теперь каждое лето. "У наших коммунальщиков - что ни дождь (снег, ветер), то ветхозаветный", - добавил один из пользователей.
Жители Гагаринского района, в свою очередь, обсуждают появившийся в одном из местных дворов пруд. "Можно бизнес сделать на байдарках", - предложил один из участников сообщества. "Было бы странно, если бы при отсутствии ливневок воды бы не было в таком количестве", - согласилась другая москвичка.
Проблемы с ливневой канализацией наблюдаются на многих улицах, где за последние годы было проведено благоустройство. Дождевые решетки зачастую установлены так, что вода просто физически не может туда стекать. Обустраивать ливневку по правилам долго и дорого, в итоге отремонтированные улицы после летних ливней и даже не слишком серьезных дождей превращаются в озера, а зимой - в катки. Власти, впрочем, из года в год объясняют происходящее аномальным характером осадков и засорением канализации.