После первого в этом году серьезного дождя Москва опять ушла под воду (ФОТО и ВИДЕО)

19 мая 2018 г. Почти половина месячной нормы осадков выпала за сутки в столичном регионе

При этом дожди с грозами в Москве и области продолжатся и в субботу. Усугубит сегодняшние погодные условия сильный ветер, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду.