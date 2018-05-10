Собянин пообещал не трогать памятник героям войны в промзоне "Серп и молот", которую власти решили застроить жильем

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал сохранить памятник работникам завода "Серп и молот", погибшим в годы Великой Отечественной войны. Ранее сообщалось, что монумент может быть демонтирован
в связи со строительством в этом месте двух жилых домов по программе реновации.
"Узнал о беспокойстве горожан по поводу судьбы мемориала заводчанам-участникам Великой Отечественной войны - "Металлурги - своим погибшим товарищам", который находится на территории бывшего завода "Серп и Молот". Безусловно, памятник будет сохранен. Это святое", - заявил градоначальник на своей странице в Twitter
.
Согласно тендеру, обнародованному на сайте госзакупок, на территории промзоны должны появиться два жилых дома. Тот факт, что там находится памятник, в документации даже не упоминался.
Отметим, что само месторасположение планируемых к строительству домов также вызвало критику среди москвичей. "Место для строительства выбрано адское: самая середина промзоны "Серп и молот", где почти 100 лет велось металлургическое производство. Где земля на много метров от поверхности пропитана всей таблицей Менделеева. Рядом с шоссе Энтузиастов, прямо над Третьим транспортным кольцом. Переселить людей в такое место - значит, заведомо обречь их на медленную и мучительную смерть", - заявила муниципальный депутат района Лефортово Александра Андреева.