Собянин пообещал не трогать памятник героям войны в промзоне "Серп и молот", которую власти решили застроить жильем

10 мая 2018 г. Ради незаконного строительства домов в промзоне могут снести памятник героям войны

Фонд реновации намерен заплатить почти 600 миллионов рублей для разработки документации на строительство двух жилых домов в середине промзоны "Серп и молот". А в зону строительства может попасть памятник участникам войны.