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Полиция вмешалась в футбольный турнир памяти погибших антифашистов
19 ноября 2017 г. | Время публикации 14:42
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
В воскресенье днем сотрудники полиции нагрянули на турнир по мини-футболу, посвященный памяти погибших антифашистов, который проходил в спорткомплексе на территории столичного парка "Лосиный остров", сообщает портал "ОВД-Инфо" со ссылкой на одного из участников мероприятия. По его словам, представителей правоохранительных органов было около 20 человек. С ними приехали люди в штатском - предположительно, сотрудники Центра "Э".

"Сначала они пришли и просто интересовались, что тут происходит. Потом начали выдергивать по одному, потом забирать паспорта. Документы отфотографировали", - рассказал собеседник портала. После этого участников стали выпускать покурить, а некоторым вернули документы.

"Новая газета" со ссылкой на Telegram-канал антифашистов передает, что полицейские задержали находившуюся в спортзале девушку, ее для выяснения личности повезли в отдел полиции - у нее не оказалось документов. Кроме того, был задержан сотрудник спорткомплекса. "ОВД-Инфо" уточняет, что задержанный - гражданин Узбекистана.

Очевидцы также отметили, что в проверке принимают участие оперативники главного управления по противодействию экстремизму МВД России. Правоохранители прибыли к спорткомплексу на полицейском автобусе.

На фотографиях, опубликованных участниками турнира, видно, что на территории спорткомплекса находится не менее десяти полицейских. Задержанную девушку, по предварительным данным, увезли в ОВД "Ярославский".
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