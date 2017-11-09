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Собянин оценил строительство "наземного метро" в 40 миллиардов рублей
19 ноября 2017 г. | Время публикации 16:28
Рубрики: Общественный транспорт  
 
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Реализация проекта Московских центральных диаметров - новых наземных станций городского метро - обойдется примерно в 40 миллиардов рублей, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, расходы будут разделены пополам между правительством Москвы и ОАО "Российские железные дороги" (РЖД), сообщает ТАСС.

"В итоге получим новую систему наземного метро от 7 до 17 диаметров, интегрированных с метро и Московским центральным кольцом (МЦК)", - отметил Собянин, добавив, что первыми двумя такими диаметрами станут ветки Одинцово - Лобня и Нахабино - Подольск.

Ранее на этой неделе стало известно, что Собянин и глава РЖД Олег Белозеров представили президенту России Владимиру Путину проект так называемого "наземного метро". Как сообщалось, речь идет о сквозных железнодорожных диаметрах, соединяющих основные железнодорожные направления. Сейчас эти линии представляют собой тупики, заканчиваясь при подъезде к вокзалам.

Ветка Одинцово - Лобня соединит Белорусское и Савеловское направления. По словам Собянина, сейчас путь из Лобни до Одинцово на любом транспорте занимает минимум два часа, на общественном транспорте нужно делать три пересадки. После создания сквозного маршрута дорога будет занимать меньше часа и не потребует пересадок.

Мэр в беседе с президентом также подчеркнул, что для строительства таких веток в виде метро понадобилось бы "около 250 миллиардов рублей и годы, годы". Предлагаемый же проект можно реализовать за год-полтора, "затратив минимальные ресурсы". По словам мэра, к строительству первых двух линий можно приступить уже в 2018 году и закончить либо к концу того же года, либо к середине 2019-го. Глава РЖД Олег Белозеров тогда оценил стоимость реализации проекта в 25-30 миллиардов рублей.
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