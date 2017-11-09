Собянин оценил строительство "наземного метро" в 40 миллиардов рублей

4 ноября 2017 г. Мэр Собянин рассказал президенту Путину о новых проектах градостроительной политики столицы

Столичный градоначальник рассказал о создании сквозного пригородного железнодорожного движения через Москву по примеру МЦК. Также главе государства представили проект развития столичного метро.