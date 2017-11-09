Рейсовый автобус столкнулся с иномаркой на юге Москвы Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



"На пересечении улицы Воронежская и улицы Ясеневая произошло ДТП с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля Hyundai. В автобусе никто не пострадал", - рассказал собеседник агентства.



В пресс-службе столичного управления ГИБДД подтвердили факт ДТП по указанному адресу. В ведомстве отметили, что, по предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал. Вечером в субботу, 19 ноября, на юге столицы столкнулся рейсовый автобус и легковой автомобиль Hyundai, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Водитель иномарки скрылся с места происшествия."На пересечении улицы Воронежская и улицы Ясеневая произошло ДТП с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля Hyundai. В автобусе никто не пострадал", - рассказал собеседник агентства.В пресс-службе столичного управления ГИБДД подтвердили факт ДТП по указанному адресу. В ведомстве отметили, что, по предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.



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