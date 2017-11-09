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Рейсовый автобус столкнулся с иномаркой на юге Москвы
19 ноября 2017 г. | Время публикации 11:53
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
Вечером в субботу, 19 ноября, на юге столицы столкнулся рейсовый автобус и легковой автомобиль Hyundai, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Водитель иномарки скрылся с места происшествия.

"На пересечении улицы Воронежская и улицы Ясеневая произошло ДТП с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля Hyundai. В автобусе никто не пострадал", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного управления ГИБДД подтвердили факт ДТП по указанному адресу. В ведомстве отметили, что, по предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.
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