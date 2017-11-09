Гидрометцентр пообещал москвичам еще одну неделю предзимья Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru На следующей неделе в столичном регионе ожидаются осадки в виде небольшого снега, однако значительных сугробов синоптики не ожидают: снежный покров достигнет максимум 2-4 сантиметров, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда. По его словам, предзимье в Москве продолжится, хотя станет несколько холоднее.



"В понедельник еще небольшие осадки, мокрый снег, а со вторника, 21 ноября, осадки будут преимущественно в виде небольшого снега. Учитывая, что ночные температуры будут отрицательными, а дневные - около или чуть выше нуля, в ближайшие дни до плюс 3 градусов, погода будет слякотная. Сугробов не будет, снежную бабу точно лепить не придется, морковкой, которую используют в качестве носа, можно не запасаться", - отметил специалист.



Вильфанд уточнил, что во вторник ночью ожидается температура около нуля, днем - немного выше нуля и осадки в виде снега. В среду погода будет такой же. Заметное понижение температуры произойдет в четверг или в пятницу: ночью столбики термометров опустятся до минус 2-7 градусов, по области до минус 8-9. Дневные температуры - около или чуть ниже нуля.



"Если сравнивать с прошлой неделей, то предстоящая, конечно, будет холоднее на 2-3 градуса. Если анализировать по сравнению с климатическими характеристиками, только в середине недели температура будет близка к норме. В начале недели - чуть выше нормы", - заключил директор Гидрометцентра.



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