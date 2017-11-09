Мэрия Москвы собралась укладывать газон в снег после жалобы активиста

Градозащитник Иван Ежиков в начале ноября направил жалобу на портал "Наш город" в связи с чрезмерно затянувшимися земляными работами на Профсоюзной улице, которые препятствуют укладке газона. В пятницу активист получил официальный ответ
: газон на проблемном участке уложат до конца ноября. Тот факт, что к этому времени года в столице уже образуется снежный покров, чиновников нисколько не смутил.
Автором ответа на жалобу Ежикова значится глава департамента капитального ремонта Москвы Алексей Елисеев. "Сообщаю, что в связи с недопоставкой материалов (рулонного газонного покрытия) замечания по устройству газонов на указанном Вами участке по улице Профсоюзная будут устранены в срок до 30 ноября 2017 года. О завершении работ Вам будет сообщено дополнительно", - заявил представитель мэрии.
"Они и газон теперь собираются в снег сажать. Совсем охренели", - возмутился Иван Ежиков на своей странице в Facebook
. Другой московский активист Рустам Билялов в комментариях к записи шутливо отметил, что "так газон лучше сохранится". "Лук, укроп и петрушка лучше в холодильнике хранятся, например", - добавил Билялов.