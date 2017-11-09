Мэрия Москвы собралась укладывать газон в снег после жалобы активиста

9 ноября 2017 г. Юрист рассказал, как власти годами прикрывали махинации арестованного главы дирекции капремонта

Блогер Иван Ежиков насчитал не менее 60 нарушений со стороны "Дирекции капитального ремонта" и ее руководителя Шукюрова с 2013 года. Попытки добиться наказания для чиновника ни к чему не приводили: "Крыша успешно крышевала".